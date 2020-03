Sabato 7 marzo per la puntata di C’è posta per te ci saranno tre ospiti davvero incredibili: rivedremo insieme in tv una coppia televisiva famosa ed amata, ovvero Maria De Filippi e Carlo Conti. Ecco di chi si tratta.

C’è Posta per Te sta ottenendo un enorme successo: il sabato sera è diventato ormai della conduttrice Maria De Filippi che lo scorso sabato ha avuto un boom di ascolti anche grazie alla presenza delle due coppie famose ed amate, Pio e Amedeo e gli innamorati Belen Rodriguez e Stefano De Martino che hanno regalato tantissime risate. L’ottava puntata che andrà in onda il 7 marzo 2020 vedrà in studio quattro ospiti davvero incredibili: reduci dal loro tour nei teatri, porteranno risate e felicità nello studio della De Filippi. Ecco di chi parliamo!

Maria De Filippi e Carlo Conti insieme in tv: accadrà sabato 7 marzo

Sabato 7 marzo accadrà una cosa incredibile: Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello saranno ospiti della puntata di C’è Posta per Te tanto attesa. L’ottava puntata regalerà al pubblico Mediaset la presenza di questi famosi personaggi reduci dal loro fortunato tour nei teatri, trasmesso anche in prima serata su Rai Uno. Il trio arriverà in studio però in forma insolita: sono stati Pieraccioni e Panariello, attori e comici, a scrivere al programma per avere in studio Carlo Conti, che dovrà accettare l’invito o no. Cosa succederà?

Tra Maria De Filippi e Carlo Conti c’è un intreccio televisivo perchè i due si trovano rivali alla conduzione dei loro programmi: “Amici” e “La Corrida” si dividono il pubblico televisivo del venerdì. Lo scontro durerà ancora per due settimane prima che il talent show passerà al sabato, quando terminerà C’è posta per te. Tra Maria e Carlo c’è un altro dettaglio che li unisce: hanno condotto insieme il Festival di Sanremo nel 2017.