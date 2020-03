GF Vip, scoppia una nuova lite tra Valeria Marini ed Antonella Elia a poche ore dalla quindicesima diretta del reality: cos’è successo.

Sono passati soltanto alcuni giorni dalla furiosa lite di cui Valeria Marini ed Antonella Elia sono state protagoniste nella casa del Grande Fratello Vip, eppure ci sono ‘ricascate’ nuovamente. A poche ore dalla quindicesima diretta del reality, durante la quale abbiamo assistito ad una sorte di chiarimento tra le due donne, tra la showgirl sarda e l’opinionista di Piero Chiambretti è scoppiata una nuova lite. Erano entrambe in giardino quando la Marini, per riprendere il discorso della puntata di ieri, si è avvicinata alla Elia dicendole che il gesto del rosario non era stato affatto come provocazione nei confronti. Immediata è stata la risposta di Antonella. Che, come al suo solito, non le ha mandate certo a dire. È iniziato così un nuovo e duro scontro tra le due donne. Dove nessuna delle due si è risparmiata accuse ed offese. Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, nuova lite tra Valeria Marini ed Antonella: cos’è successo

Tra Valeria Marini ed Antonella Elia non corre affatto buon sangue, lo sappiamo. Non soltanto ne abbiamo avuto prova quando, in seguito al suo ingresso per un confronto con Rita Rusic, l’opinionista di Piero Chiambretti si era lasciata andare a dei commenti poco carini nei confronti della sarda, ma ne abbiamo avuto la certezza con diverse liti accaduti nella casa del Grande Fratello Vip. Pensate, l’ultima risale a qualche ora fa. Quando, come dicevamo precedentemente, Valeria Marini ha voluto nuovamente ribadire alla sua coinquilina che il rosario, per lei, è un oggetto davvero importante. E non deve essere assolutamente visto come una provocazione nei suoi confronti. Immediata è stata la risposta della Elia. Che non solo ha chiaramente fatto capire di non essere affatto d’accordo con le parole della sarda, ma ha iniziato, inoltre, anche a riferirle della parole non molto carine. ‘Sei la persona più codarda che io abbia mai incontrato nella mia vita’, dice Antonella alla Marini. Delle vere e proprie dure parole, insomma. E, poi, continua: ‘Non rivolgermi più la parola’. Ecco, però, la reazione della showgirl.

Davanti a queste parole di Antonella Elia, la reazione di Valeria Marini non si è affatto fatta attendere. Visibilmente amareggiata e provata da quanto accaduto, ha detto: ‘Perché devi essere sempre offensiva. Da quando sei qua, ti sono uscite soltanto cattiverie’. ‘E allora stammi lontana’, conclude l’opinionista. Insomma, riusciranno mai a trovare un punto d’incontro?