Serena Enardu e Pago sono stati i protagonisti di uno spiacevole imprevisto accaduto in aeroporto: l’ex tronista, questa volta, l’ha combinata grossa.

Da quando sono ritornati ad essere una coppia a tutti gli effetti, Pago e Serena Enardu non si lasciano più. Certo, impegni lavorativi permettendo, questo è chiaro. Tuttavia, appena possono ed hanno un po’ di tempo libero, i due piccioncini non perdono occasione di poter trascorrere del tempo insieme. E, soprattutto, mostrare ai loro followers la sintonia ritrovata dopo pochi mesi dal loro addio. Lo hanno fatto anche qualche ora fa. Quando, in attesa della quindicesima diretta del Grande Fratello vip, la coppia si è mostrata nella loro stanza d’albergo più innamorata che mai. Terminata la puntata e fatta mattina, è stato tempo per Serena di tornare a casa da suo figlio Tommaso e la sua famiglia. Tuttavia, mentre è sul pullmino per raggiungere il gate all’aeroporto, l’ex tronista ha raccontato, tramite alcune Ig Stories, di uno spiacevole imprevisto di cui sia lei che Pago sono stati i progonisti. Ecco cosa ha combinato la giovane sarda al suo compagno.

Pago e Serena, spiacevole imprevisto in aeroporto: cos’ha combinato

Llo sappiamo: Serena Enardu vive a Cagliari con suo figlio Tommaso e la sua famiglia; Pago, invece, a Roma. È proprio per questo motivo che, dopo aver trascorso diversi giorni insieme, l’ex tronista di Uomini e Donne è ritornata a casa. Tuttavia, appena arrivata in aeroporto, la sarda ha scoperto di avere all’interno del suo marsupio il portafoglio, contenente documenti, carte di credito e soldi, di Pago. Insomma, un vero e proprio imprevisto, c’è poco da dire. È proprio per questo motivo che, appena resasi conto dell’inconveniente, l’ex concorrente è stata costretta a recarsi alla polizia di Fiumicino per raccontare quanto accaduto. E, soprattutto, lasciare lì i documenti del suo compagno.

Fortunatamente, tutto è andato a finire alla grande. Dopo aver lasciato i documenti alla polizia dell’aeroporto di Fiumicino, Pago si è recato lì e li ha ripresi. Insomma, questa volta, l’ex tronista di Uomini e Donne l’ha combinata davvero grossa, c’è poco da dire. L’importante è, però, che tutto sia finito benissimo.

Quando ci sarà il matrimonio?

Prima ancora di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Serena Enardu aveva detto di essere pronta a sposare Pago. Sebbene inizialmente aveva sempre rifiutato questa proposta del suo compagno, soltanto dopo averlo perso, l’ex tronista ha confessato di essere pronta adesso. Differente, invece, è il pensiero del cantautore sardo. Che, dopo aver confessato a Verissimo che la data del loro fidanzamento coincide con il 31 Gennaio, giorno in cui Serena è entrata in casa, ha anche svelato di voler aspettare per il grande passo.