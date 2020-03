Royal Family, primo incontro tra la Regina Elisabetta ed Harry dopo il ‘divorzio’ reale: Meghan Markle e Archie grandi assenti

Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare del grande cambiamento nella Royal Family, con il ‘divorzio‘ reale di Harry e Meghan dalla Regina Elisabetta. Harry e Meghan hanno, infatti, deciso di rinunciare ai loro privilegi reali, i titoli e gli stipendi reali per poter volare oltreoceano e iniziare una vita fatta di lavoro e associazioni benefiche. Ovviamente tutto questo ha scombussolato e non poco il paese che ha iniziato a farsi insistentemente domande sul perché di tale decisione, e come mai con così poco preavviso. Tantissime sono state le ipotesi, che non hanno trovato né riscontro, né conferme da parte dei diretti interessati. Mentre Meghan è volata nella sua nuova dimora in Canada col piccolo Archie e le sue guardie del corpo, Harry è rimasto ancora un po’ in Inghilterra per sistemare le ultime faccende burocratiche e per rilasciare un dichiarazione durante una serata di Beneficenza. Durante la serata il nipote di Elisabetta ah spiegato che tale decisione è stata frutto di un pensiero ben radicato e studiato, e nonostante l’allontanamento dalla Royal Family continueranno a sostenere in ogni modo possibile Sua Maestà la Regina.

Royal Family, incontro tra la Regina ed Harry: Meghan grande assente

Stando a quanto riportato dal ‘Sun’, Harry e la Regina si sarebbero rincontrati per la prima volta dopo il ‘divorzio’ reale accaduto qualche mese fa. La Regina pare sia molto turbata dalla possibilità di non poter vedere spesso il piccolo Archie. Nonostante la Megxit, la Sovrana ha voluto ribadire al nipote che le porte del palazzo reale saranno sempre aperte, qualora volessero far ritorno in Inghilterra. Nonna e nipote si sono incontrati principalmente per discutere su alcune questioni burocratiche rimaste in sospeso e in merito il ‘Sun’ riporta: “La Regina ha spiegato a Harry che l’accordo può funzionare solo se loro non sfruttano il loro status reale, cercando di monetizzarlo ed è per questo che non ha concesso l’utilizzo della parola “reale” per la loro fondazione.

D’altro canto, la sovrana ha ribadito al nipote che se lui e Meghan cambieranno idea, potranno sempre tornare in qualunque momento e saranno accolti a braccia aperte. La realtà è che trascorreranno la maggior parte del tempo in Canada e negli Stati Uniti e la Regina lo sa bene, per questo ha voluto incontrarsi con Harry nel fine settimana per trovare un compromesso che possa funzionare, ma solo il tempo dirà se andrà davvero così.”