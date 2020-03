Nella casa del Grande Fratello VIP anche il nuovo arrivato, Sossio Aruta è stato preso di mira da Patrick che ha fatto uno scherzo al calciatore: ecco cosa è successo nel pomeriggio.

Nella casa del Grande Fratello VIP la scorsa settimana sono entrati due nuovi concorrenti: Valeria Marini e Sossio Aruta si sono aggiunti ai VIP presenti nella casa di Cinecittà. Mentre la Marini è al centro dell’attenzione per le continue liti con Antonella Elia, Sossio invece si fa notare per esser diventato vittima di scherzetti da parte dei suoi coinquilini. Il sonno profondo dell’ex volto famoso di Uomini e Donne non ha permesso a volte di far dormire i suoi compagni di stanza: questi ultimi hanno trascorso il tempo riprendendo con il microfono i suoi che emetteva il napoletano. Non è questo l’unico scherzo di cui è stato vittima l’ex del Trono Over: anche Patrick oggi l’ha combinata grossa. Ecco che cosa è successo.

Grande Fratello VIP, Sossio Aruta preso di mira: lo scherzo di Patrick e Andrea

Nel pomeriggio Patrick, rimasto in giardino con alcuni dei suoi coinquilini come Andrea, Paola ed Asia, ha deciso di fare uno scherzo. Questa volta però ha voluto puntare sul nuovo arrivato: Sossio Aruta. I concorrenti del Grande Fratello VIP hanno iniziato ad urlare e saltare sul prato chiamando a gran voce il calciatore: “Sossio corri, c’è un aereo per te, corri!”. Il nuovo concorrente, super emozionato, ha raggiunto velocemente il giardino cercando nel cielo il tanto atteso aereo. “Uffa, lo voglio anche io che ingiustizia” dice qualche complice. Sossio intanto è rimasto in attesa di vedere il suo messaggio in aria ma, non vedendo più nulla, i suoi colleghi si sono messi a raccontargli cosa c’era scritto (‘Sossio TVB‘).

E mentre, pian piano i concorrenti hanno iniziato a rientrare in casa, il calciatore ha chiesto a Patrick: “Ma è uno scherzo? Ursula mi avrebbe scritto Ti amo“. L’ex gieffino prontamente ha replicato con: “Ma saranno i tuoi fan sicuramente… oppure è il Grande Fratello che scherza”. Sossio è così rimasto fuori, in accappatoio, ad aspettare invano il suo aereo.