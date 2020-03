In una delle sue ultime IG Stories, Alessia Marcuzzi si riprende stesa sul letto: la scollatura in primo piano è vertiginosa e si vede ‘troppo’.

L’abbiamo potuta ammirare in tutta la sua bellezza nel corso della puntata di martedì 3 Marzo de Le Iene Show. Dopo una lunga pausa televisiva, Alessia Marcuzzi è tornata al timone, insieme a Nicola Savino, dello show di Italia Uno di Davide Parenti. Come ben sappiamo, la conduttrice romana vanta di un successo davvero clamoroso. Sin dal suo primo debutto nel programma televisivo ‘Colpo di Fulmine’, la giovane Alessia ha saputo conquistare l’attenzione su di sé. E lo continua a fare. Anche su Instagram, pensate. Con l’avvento dei social network, numerosi personaggi pubblici sono diventanti delle vere e proprie star del web. Ed Alessia Marcuzzi, come dicevamo, ne è una di esse. Sul suo canale social ufficiale, la romana è solita condividere ogni cosa con il suo affezionato pubblico. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, reduce da un’impegnativa puntata de Le Iene, Alessia si è ripresa stesa sul letto con in primo piano una scollatura davvero vertiginosa. Guardare per credere.

Alessia Marcuzzi stesa: la scollatura è in primo piano e mostra un po’ troppo

È stata una puntata de Le Iene Show davvero molto impegnativa per Alessia Marcuzzi. È proprio per questo motivo che, spente le luci dei riflettori, la conduttrice romana è ritornata in albergo completamente distrutta. Si è messa a letto, certo. Eppure, non è riuscita a prendere sonno facilmente. Ed è per questo motivo che ha deciso di allietare i suoi numerosi sostenitori social con delle riprese davvero da urlo. Non è assolutamente la prima volta che la giovane Marcuzzi condivide degli scatti fotografici o dei video davvero da urlo, è vero. Eppure, queste immagini di qualche ora fa sono davvero ‘roventi’. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme:

Si riprende completamente stesa a letto, Alessia Marcuzzi. Tuttavia ciò che cattura l’attenzione è un unico dettaglio: la maglia che indossa la conduttrice. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la t shirt presenta una scollatura in primo piano è davvero vertiginosa. Per questo motivo, date anche le riprese ed inquadrature della fotocamere, si vede davvero ‘troppo’.

L’addio a L’Isola dei Famosi e il nuovo progetto

Come ben sapete, Alessia Marcuzzi non sarà più al timone de L’Isola dei Famosi. Dopo diversi anni di eccellente conduzione dell’adventure reality, la conduttrice romana ha detto ‘basta’. Tuttavia, l’azienda Mediaset non vuole affatto perdere il suo talento. Così, ha deciso di affidarle un nuovo progetto.