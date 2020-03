Amici 19, Javier e Nicolai a rischio eliminazione: la decisione dei professori

Amici 19, Javier e Nicolai a rischio eliminazione per il loro comportamento di ieri: la decisione dei professori potrebbe interrompere il loro percorso

Attimi di panico nella casetta degli allievi di Amici di Maria De Filippi, in particolare per due allievi, stiamo parlando di Javier e Nicolai. I due ballerini ieri sono stati costretti ad affrontare un duro confronto non solo con i professori, ma anche con i professionisti, i preparatori e la redazione, la causa? Il loro comportamento. Attualmente i ragazzi si trovano tutti sotto lo stesso tetto, per prepararsi al meglio delle loro possibilità al serale del Talent, che va in onda il venerdì sera in prima serata su Canale 5. I due ballerini ieri mattina sono stati raggiunti dalle collaboratrici della direzione, per essere accompagnati a lezione, dopo che questa era iniziata da un bel po’ senza di loro. L’atteggiamento di Nicolai è questo da molti giorni, e ogni mattiena viene prelevato dai ragazzi della redazione, mentre per Javier, questo rappresentava il primo episodio. Nonostante questo i professori non sono stati clementi con lui, anzi. Pare proprio che la decisione che prenderanno sul loro futuro all’interno della competizione sarà molto seria.

Nicolai e Javier si sono travi in una situazione davvero scomoda, dove probabilmente nessun loro compagno vorrebbe trovarsi. I due ballerini sono stati richiamati dall’intera macchina di Amici per i loro atteggiamenti, ritenuti poco professionali e corretti. Nonostante ciò i due ragazzi hanno reagito in maniera totalmente opposta. Javier ha provato a spiegare che per lui questa è stata la prima volta in cui non è riuscito ad alzarsi in tempo per andare a lezione, e che dopo essere stato ripreso per il suo atteggiamento nella fase pre- serale, ha cercato di migliorare il suo comportamento, iniziando a rispettare l’operato di tutti e comportandosi nel miglior modo possibile. Ovviamente consolato dalla compagna e ormai quasi fidanzata Talisa, il ragazzo è apparso triste e molto sottotono per quello che potrebbe accadere.

Nicolai invece non ha cercato di giustificarsi più di tanto, arrivando allo scontro con Javier che non gli ha riservato parole gentili. Il ballerino, si è inoltre isolato ancor di più dopo la lite con Javier, additando tutti i suoi compagni come poco sinceri e dichiarando che ognuno di loro lo ha giudicato alle spalle, senza provare a conoscerlo. Non ci resta che aspettare per capire se ci sarà realmente o meno un’eliminazione per i due ballerini.