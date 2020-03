Belen Rodriguez spiazza tutti con le sue ultime storie Instagram: “Chiedo scusa a tutto il pubblico italiano…”, cos’è successo alla showgirl argentina.

Belen Rodriguez è una delle regine della tv e soprattutto dei social. La sua bellezza ha fatto girare la testa a milioni di uomini e continua a farlo. Sempre attivissima sul suo profilo Instagram, Belen infatti ama mettere in evidenza il suo corpo mozzafiato, facendo impazzire i suoi followers, che ad oggi sono ben 9 milioni e 300mila. Ma non solo. Belen utilizza i social anche per raccontare e documentare la sua vita quotidiana, dai momenti di lavoro a quelli in famiglia, compresi i momenti più ‘intimi’ con suo marito Stefano de Martino, del quale è innamoratissima. Tra i due, che sono tornati ufficialmente insieme da pochi mesi dopo tre anni di separazione, procede tutto alla grande, e lo hanno dimostrato anche nella loro ultima apparizione televisiva di coppia, a C’è Posta per Te, perché sono apparsi particolarmente complici e affiatati, oltre che raggianti. Poco fa Belen ha stupito tutti pubblicando delle storie Instagram in cui si è scusata con tutto il pubblico italiano per un motivo davvero ‘particolare’: ecco cos’è successo alla showgirl.

Belen Rodriguez spiazza tutti i suoi fan: “Chiedo scusa al pubblico italiano”, ecco il motivo ‘singolare’

Belen Rodriguez sa sempre come far impazzire i suoi fan, e spesso lo fa con foto e video in cui mostra le sue forme mozzafiato. Poco fa, invece, ha colpito tutti con delle storie Instagram particolari, nelle quali si è scusata addirittura con tutto il pubblico italiano. Cosa sarà successo di tanto grave da portare Belen a fare un gesto simile? Fortunatamente niente di serio. La showgirl qualche ora fa ha consigliato delle ricette ai suoi followers, pubblicando dei video accompagnati da didascalie che spiegavano i vari procedimenti. I testi, però, contenevano degli evidenti errori di ortografia.

E’ chiaro che gli errori di Belen sono semplicemente dovuti al fatto che lei non è italiana e dunque non conosce bene la grammatica. A quanto pare, però, molti dei suoi followers glielo hanno fatto notare in maniera insistente, tanto che poco fa lei ha pubblicato delle storie per scusarsi, usando un tono tra il serio e il faceto. “Chiedo umilmente scusa a tutto il pubblico italiano per i miei errori”, dice Belen, “Purtroppo qui non c’è il T9 e questo è il risultato”.

Belen ha anche spiegato che in Argentina non ci sono doppie, per cui lei ha difficoltà a riconoscerle, e ha promesso di studiare dizione per migliorare. Saranno soddisfatti ora i suoi tantissimi followers?