Quali sono gli effetti del Coronavirus sulla tv italiana? Dai primi contagi i programmi del piccolo schermo sono cambiati: ecco cosa sta succedendo.

In Italia aumenta il numero di contagiati al Coronavirus: l’epidemia, nota anche come Covid-19, che sta colpendo gran parte dei paesi è una famiglia di virus respiratori che può causare malattie da lievi a moderate dalla comune influenza a sindromi respiratorie. In Italia ci sono più di 3 mila persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 e di queste ne sono decedute poco più di 100. Sono giorni complicati per il nostro paese che sta vedendo non solo l’economia rallentare ma anche la popolazione in allarme. Cosa è cambiato nella televisione italiana per via di questo periodo nero? Ecco un’analisi.

Coronavirus, gli effetti dell’epidemia sulla tv italiana

Il Coronavirus è entrato sin dal primo giorno nel piccolo schermo ed è diventato super protagonista in ogni minuto. La programmazione televisiva cambia ogni giorno: mercoledì scorso, per esempio, uno speciale di Rai Parlamento ha preso il posto della serie tv Il Cacciatore. Anche le manifestazioni sportive ne stanno risentendo: le partite di Coppa Italia annullate hanno creato vuoti in prima serata, riempiti poi da film come Pretty Woman o con Don Matteo che per questa settimana raddoppia le sue messe in onda.

I talk show parlano solo di Coronavirus: programmi di informazione tutti i giorni analizzano casi, aggiornano i telespettatori sui contagiati in Italia, aggiungono zone rosse nelle regioni e si collegano con giornalisti inviati nei luoghi più colpiti. Alcuni reality, come Pechino Express, ad inizio puntata ci tengono a sottolineare che i concorrenti hanno partecipato al gioco in Cina prima dell’avvio dell’emergenza sanitaria. La paura del contagio ha reso inoltre obbligatorio escludere il pubblico da alcuni programmi: un esempio è Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio che ultimamente va in onda con lo studio vuoto, senza pubblico.

Conclusione? La televisione italiana non è altro che lo specchio della società. Ma tutti questi eventi o meglio, cambiamenti, in qualche modo, non condizionano maggiormente gli italiani?