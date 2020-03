“Amici, ho bisogno del vostro aiuto”, l’appello inaspettato di Elettra Lamborghini ai fan su Instagram: ecco cos’è successo all’amatissima cantante.

Elettra Lamborghini è davvero amatissima dal suo pubblico. La cantante ha raggiunto il massimo successo nell’ultimo periodo, partecipando anche al Festival di Sanremo con il brano ‘Musica (e il resto scompare)’, che è diventata in poco tempo una vera e propria hit. Del resto, non è la prima volta che la ‘regina del twerking’ fa ballare la gente con le sue canzoni. Ma non è tutto. Elettra è amata e molto seguita anche per la sua solarità e la sua simpatia. Imperdibili i siparietti che spesso e volentieri pubblica sui social, o anche gli scherzi che talvolta fa ai suoi collaboratori. Insomma, con Elettra non ci si annoia mai. Sempre attivissima sui social, il suo profilo Instagram conta oltre 5 milioni di followers, la Lamborghini condivide tutto con i suoi fan, dai momenti divertenti a quelli più tristi, e poco fa ha addirittura chiesto aiuto ai suoi sostenitori, facendo loro un inaspettato appello: ecco di cosa si tratta.

Elettra Lamborghini, inaspettato appello ai fan su Instagram: “Ho bisogno del vostro aiuto”, cos’è successo

Elettra Lamborghini condivide tutto con i suoi fan e spesso li fa impazzire con foto e video ‘bollenti’, in cui mette in evidenza il suo corpo da capogiro. Ma non solo. La cantante utilizza i social anche per ‘dialogare’ con chi la segue e poco fa ha pubblicato delle storie Instagram in cui ha chiesto una mano ai suoi followers. “Amici, ho bisogno del vostro aiuto”, dice nel video che ha condiviso. Ma cos’è successo ad Elettra? Niente di grave, fortunatamente, anche se il suo problema non è da sottovalutare. A quanto pare il telefono della cantante fa le ‘bizze’ e non le fa funzionare Instagram. Una cosa non grave, dicevamo, ma comunque molto fastidiosa, soprattutto se si considera che Elettra usa tantissimo i social. “Non capisco cosa stia succedendo”, spiega la cantante, che da alcuni giorni non riesce a pubblicare i video, né le sessioni di domande e risposte. “Se metto il pop-up delle domande, non riesco a leggerle, mentre poco fa ho pubblicato un video ma lo vedevo solo io e ho dovuto cancellarlo. Oggi ho messo una foto e la gente non può commentare”, spiega.

“Perché becco sempre telefoni di me**a?”, scrive ironicamente Elettra su Instagram, chiedendo dunque un aiuto ai fan per risolvere questo ‘problema’ che le sta impedendo di usare i social come vorrebbe.