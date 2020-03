Elettra Lamborghini senza pantaloni: l’intimo non riesce a coprire tutto, la foto manda i fan in delirio e Instagram si ‘incendia’ per la cantante.

Elettra Lamborghini sa sempre come far impazzire i suoi fan. La cantante ha un fisico davvero esplosivo e lo mette spesso in mostra sui social, mandando in tilt i suoi tantissimi ammiratori. Tante le foto e i video ‘bollenti’ che Elettra condivide, scatenando i like e i commenti dei suoi followers, che sono oltre 5 milioni. Ma non è tutto. La cantante, che sta facendo ballare e cantare tutti con il brano presentato a Sanremo, ‘Musica (e il resto scompare)’, è sempre presente sui social e li usa per ‘dialogare’ con i suoi fan e raccontare loro davvero tutto quello che le succede, dalle ‘disavventure’ ai momenti di relax e divertimento, pubblicando spesso dei siparietti imperdibili, in cui mostra la sua personalità vulcanica. La Lamborghini è davvero un personaggio unico, amatissimo dai suoi fan, che fanno chilometri per poterla incontrare durante gli in-store, riempendola di regali e attenzioni. Pochi minuti fa la cantante ha fatto impazzire tutti con uno scatto mozzafiato senza pantaloni, in cui l’intimo che indossa non riesce proprio a coprirla del tutto…

Elettra Lamborghini, lo scatto senza pantaloni è irresistibile: l’intimo non riesce a coprire tutto

Elettra Lamborghini è sempre presente sui social e condivide con i suoi followers tutto quello che fa. Sul suo profilo Instagram sono comparse poco fa alcune stories in cui la cantante si mostra in palestra, intenta ad allenarsi per rimanere in forma. Ma non è tutto. Dopo l’allenamento Elettra si è sottoposta anche ad alcuni trattamenti di bellezza, mostrandosi in una veste davvero ‘bollente’ che ha mandato Instagram in tilt. La Lamborghini ha scattato un selfie mentre è seduta sul lettino della clinica in cui si trova, e dallo specchio si mostra in tutta la sua bellezza e con il suo fisico esplosivo.

Nella foto, Elettra è senza pantaloni e indossa solo un top grigio decisamente scollato, che già fa volare la fantasia dei fan. Ma la cosa più incredibile è che l’intimo della cantante è talmente sgambato e minuscolo da non riuscire a coprire del tutto le sue forme irresistibili, finendo quasi per mostrare qualcosa di ‘proibito’.

“Come nuova”, scrive Elettra nella didascalia, sottolineando il fatto che questa giornata di allenamento e trattamenti l’ha fatta parecchio rilassare e distendere. Reazione diversa, invece, per i suoi fan, che davanti alla foto ‘bollente’ che ha pubblicato, sono letteralmente impazziti. Del resto, come non esaltarsi davanti a tanta bellezza?