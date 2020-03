Gf Vip, Antonio Zequila e il presunto flirt avuto anni fa con Adriana Volpe: il racconto della madre di lui lascia tutti senza parole, quale sarà la verità?

Negli ultimi giorni sta facendo molto parlare le scaramucce nate tra due protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, stiamo parlando di Antonio Zequila e Adriana Volpe. Il primo indicherebbe nella Volpe una sua storia passata. La donna, ormai felicemente sposata e madre di una splendida bambina, Gisele, continua fermamente a negare. La questione ha ovviamente incuriosito e non poco i fan da casa, che ormai si domandano quale sia la verità dei fatti. Ovviamente le loro dichiarazioni non solo discordanti, ma anche totalmente opposte, lasciando gli spettatori con ancor più curiosità! Anche all’interno della casa è cresciuta la curiosità tra i coinquilini che vorrebbero capire meglio la situazione. Al di fuori della casa c’è però una persona che ha avuto da dire la sua in merito.

Gf Vip, Zequila e il presunto flirt con Adriana Volpe: le parole della madre di lui

Sul presunto flirt tra Adriana Volpe e Antonio Zequila, anche la mamma dell’uomo ha voluto dire la propria. Stando a quando dichiarato dalla donna alle pagine del settimanale Chi, Antonio non starebbe mentendo. La donna ha infatti dichiarato che la Volpe lo chiamò nel lontano 2005, per intimarlo di non parlare più dei loro trascorsi insieme, specie all’arrivo sull’Isola dei Famosi. La donna avrebbe quindi assistito alla telefonata e in virtù di ciò, sente di poter credere alle parole del figlio. La donna ha così dichiarato: “Antonio non è un millantatore come qualcuna sta provando a farlo passare […] Antonio avrà tanti difetti, ma non è un bugiardo! Onestamente, non so nulla dei trascorsi con Adriana, tuttavia ricordo perfettamente di aver assistito a una telefonata tra di loro. Parliamo del 2005. La Volpe, dall’altro lato della cornetta, gli chiedeva di non parlare né in tv, né sui rotocalchi del loro passato visto che, da lì a poco, Antonio sarebbe partito per l’Isola dei Famosi. Non trova che sia una richiesta un po’ strana per una che non ha condiviso nulla con mio figlio?”

Ovviamente la certezza in questo caso è difficile da avere, così com’è difficile stabilite ove sia la verità. Ciò che è certo è che di questa storia si continuerà a a parlare ancora per molto tempo.