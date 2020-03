Tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone è finita? Sono diverse settimane che circola questa voce in giro, ma adesso un indizio insinuerebbe il dubbio di più.

Si parlava di matrimonio e di progetti futuri insieme tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone, eppure sembrerebbe che qualcosa sia andato storto. Sono diverse settimane, infatti, che circola la voce di una presunta crisi tra i due piccioncini. A lanciare la clamorosa indiscrezione è stato, pochi giorni fa, il settimanale ‘Spy’. Che, in uno dei suoi recenti numeri, aveva lasciato chiaramente intendere che tra l’influencer romana e il pilota della MotoGp non stesse procedendo tutto rose e fiori. A mettere il suo carico da cento, questa volta, è il settimanale ‘Chi’. Sulle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini, infatti, si parla addirittura di un clamoroso indizio che avvalorerebbe ancora di più l’ipotesi di una crisi di coppia. Ecco di che cosa parliamo.

Giulia De Lellis, con Iannone è finita? L’indizio svelato

È vero, Giulia De Lellis ed Andrea Iannone non sono più molto presenti sui social. L’ultima volta che sono stati visti insieme risale a qualche settimana fa. Quando, durante la Milano Fashion Week, i due piccioncini sono stati paparazzati insieme. Eppure, da quel momento, il vuoto totale. Nonostante l’influencer romana abbia già cercato di smentire la voce di una presunta crisi con il pilota della Motogp, continuano a ‘spuntare fuori’ indizi che sembrerebbero confermare una crisi tra di loro. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, è stato svelato dal settimanale ‘Chi’. Sulle pagine del giornale di Alfonso Signorini, infatti, si legge che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si vedrebbe da diverso tempo a Lugano, città dove ha risieduto sin dal primo momento della sua relazione con Iannone. Ma non solo.

Non soltanto, stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che Giulia non sia più a Lugano da diverso tempo, ma che abbia deciso di acquistare una casa a Pomezia. Cosa sarà realmente successo, quindi? E, soprattutto, tra di loro è davvero finita?

