Laura Torrisi, la maglia è bianca e super scollata: il suo gesto stuzzica

Laura Torrisi indossa una maglia bianca e super scollata, ma il suo gesto stuzzica i followers di Instagram: ecco i dettagli.

Non solo una splendida attrice e cantante, ma Laura Torrisi è anche una donna da una bellezza davvero disarmante. Non soltanto l’abbiamo potuta constatare durante la sua precedente partecipazione al Grande Fratello e ad Amici Celebrities, ma ne abbiamo sempre di più la conferma sul suo canale social ufficiale. Su Instagram, infatti, l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni è solita condividere degli scatti fotografici davvero esclusivi. Che, data la sua smisurata bellezza, catturano l’immediato interesse dei suoi sostenitori. L’ultimo risale a qualche fa. Quando, con indosso una deliziosa maglia bianca e super scollata, la bellissima Torrisi ha lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori. Non soltanto per quanto mostrato in primo piano, ma anche per un ‘particolare’ gesto che ha stuzzicato tutti. Ecco di che cosa parliamo.

Laura Torrisi, la maglia è super scollata: il gesto stuzzica tutti

Vanta di un successo davvero clamoroso, Laura Torrisi. Non soltanto in ambito ‘lavorativo’, badate bene, ma anche a livelli social. Come dicevamo precedentemente, sul suo canale social ufficiale, la bellissima attrice è solita condividere degli scatti fotografici più che da urlo. Che, giustamente, mettono in evidenza il suo profondo fascino. Anche l’ultimo, condiviso qualche ora fa su Instagram, rientra senza alcun dubbio in questa ‘categoria’. In suddetta fotografia, Laura si immortala con indosso una deliziosa maglia bianca, leggermente trasparente e, soprattutto, super scollata. Tuttavia, a catturare l’attenzione è ben altro. Ma procediamo con ordine. Diamoci uno sguardo insieme molto più da vicino:

La scollatura è davvero vertiginosa, si vede chiaramente. Eppure, ciò che cattura l’immediata attenzione è ben altro. Da come si può vedere dall’immagine riproposta in alto, Laura fa un gesto che ha stuzzicato tutti. Parliamo, infatti, dell’occhiolino che Laura fa ai suoi followers. Insomma, un atto davvero ‘rovente’, non lo pensate anche voi?