Luca Onestini durante un’intervista al magazine Chi ha risposto ad alcune domande riguardo la sua love story con Ivana Mrzova: le sue parole hanno spiazzato tutti.

Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello VIP ma la loro storia è cominciata dopo il programma Mediaset. Tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è amore a cinque stelle: il reality show fece da galeotto per la storia nata tra i due che a distanza di anni continuano ad amarsi follemente. I due hanno una grande complicità e sui social si mostrano sempre insieme ed i loro sorrisi riempiono di gioia i migliaia e migliaia di follower che li seguono quotidianamente. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino si è confessato ai microfoni del magazine Chi: ecco le sue parole.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: “Nozze?”, la risposta dell’ex tronista spiazza

Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello VIP ha rilasciato un’intervista al magazine Chi. Il bolognese ha parlato della sua magica love story con Ivana Mrazova e tra le domande che gli sono state fatte non poteva mancare quella inerente alle future nozze tra i due che condividono la vita da più di due anni.

“Vogliamo cinque figli, ci sposeremo, ma non adesso. Fosse per Ivana lo faremmo domani sulla spiaggia. Non sono ancora pronto ma succederà” ha confessato il giovane. Luca ci ha tenuto a sottolineare che è la modella la donna della sua vita e che quando sarà pronto a sposarsi, vorrà farlo in Chiesa nella sua Bologna. Nell’intervista si è passati poi a parlare dell’edizione in corso del Grande Fratello VIP che quest’anno vede la conduzione di Alfonso Signorini. L’ex gieffino ha commentato quanto sta accadendo nella casa più spiata d’Italia ed ha confessato che fa il tifo per Patrick Ray Pugliese. Vede lui come papabile vincitore ed ha concluso spiegando: “Avendo fatto nelle scorse settimane l’inviato sul web per Casa Chi, mi rendo conto che il pubblico lo ama parecchio. E anch’io”.