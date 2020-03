iMichelle Hunziker si è recata dal parrucchiere: il trattamento per i suoi capelli è davvero ‘particolare’, ma sapete come si è mostrata su Instagram?

È una delle conduttrici più amate ed apprezzate della televisione italiana, Michelle Hunziker. E, conoscendo perfettamente la sua bellezza, simpatia e semplicità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Il successo riscosso della giovane moglie di Tomaso Trussardi è davvero smisurato. Anche su Instagram, pensate. Sul suo canale social ufficiale, la bellissima Michelle vanta di un seguito pazzesco. Con i suoi 4 milioni di followers, la Hunziker è una vera e propria celebrità di Instagram. Ed è per questo motivo, quindi, che non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con loro. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, dopo aver confessato ai suoi sostenitori di essere particolarmente nervosa, Michelle si è mostrata dal suo parrucchiere di fiducia. Ma sapete cosa ha combinato ai suoi capelli?

Michelle Hunziker dal parrucchiere: come si è mostrata su Instagram

Ogni donna, si sa, ha bisogno di concedersi un po’ di tempo per sé. E lo sa bene anche Michelle Hunziker. Che, qualche ora fa, si è ripresa mentre era dal parrucchiere. I suoi capelli sono bellissimi. E, molto probabilmente, non avevano bisogno di nulla. Eppure, la moglie di Tomaso Trussardi ha voluto sottoporsi ugualmente ad un trattamento davvero ‘particolare’. Ovviamente, nulla di ‘strano’, sia chiaro. Piuttosto, sapete come si è mostrata su Instagram? Diamoci uno sguardo insieme:

Ebbene si. È proprio con tutti i capelli ‘arruffati’ e pieni di cartine per il calore che Michelle Hunziker ha deciso di mostrarsi ai suoi followers. Non sappiamo cosa abbia deciso di combinare ai suoi capelli. Se abbia deciso di apportare qualche ciocca bionda in più o abbia, addirittura, deciso di stravolgere completamente il suo look. Attendiamo notizie, ovviamente. Una cosa, però, è certa: qualsiasi cosa abbia deciso di fare, Michelle resta sempre bellissima.