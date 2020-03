Sarabanda, splendida notizia per Enrico Papi: il programma torna in tv

Sarabanda sta per tornare in tv: splendida notizie per Enrico Papi e per tutti i fan del gioco a premi, ecco dove lo vedremo

Sarabanda è stato uno dei programmi televisivi più amati della fine anni novanta e inizio duemila. Il gioco a premi è andato in onda dall’8 settembre 1997 al 20 febbraio 2004 ed è stato condotto da Enrico Papi. Dopo una breve interruzione è tornato nel 2005 e poi ancora una volta il 30 agosto 2009 condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Nel giugno 2017, invece, sono andate in onda tre puntate speciali in prima serata su Italia Uno, condotte nuovamente da Papi. Con 1727 puntate risulta essere il quiz a tema musicale più duraturo della televisione italiana e uno tra i giochi a premi televisivi italiani più longevi in generale. Il programma annovera grandissimi campioni: da Diego Canciani, alias Tiramisù, a Gabriele Sbattella, ovvero l’Uomo Gatto, fino a Giulio De Pascale, detto Max.

Come riportato dal portale TvBlog, il programma di Enrico Papi potrebbe presto tornare in tv. Il conduttore infatti, divenuto ormai il volto della nuova TV8, potrebbe condurre nuovamente il programma sul canale free made in Sky posizionato sul tasto 8 del telecomando. Il programma, che prenderà un altro nome dato che quello originario è detenuto da Mediaset, non dovrebbe avere cadenza quotidiana, come avveniva su Italia Uno, ma dovrebbe andare in onda in prima serata per ben sei appuntamenti. Il gioco a premi sarà prodotto dal gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti. Le puntate (coronavirus permettendo) dovrebbero essere registrate nelle prossime settimane a Milano e il programma dovrebbe andare in onda a maggio.

Enrico Papi condurrà anche la finale di Italia’s Got Talent sempre in onda su TV8 e da tempo è il conduttore di Guess my age, programma in onda sul canale free made in Sky.