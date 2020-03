In questa ultima foto su Instagra, Valeria Bigella si lascia immortalare senza pezzo di sopra del costume, ma le sua mani non coprono tutto.

Il suo canale social ufficiale vanta di una photogallery ricca di scatti fotografici davvero da urlo. Già in diverse occasioni, infatti, Valeria Bigella è stata la protagonista di fotografie che testimoniano alla grande la sua smisurata bellezza. Certo, abbiamo avuto la possibilità di ammirarla durante Temptation Island nel 2007, ma è su Instagram che la giovane sarda sfoggia alla grande il suo fascino. Anche nell’ultimo scatto, condiviso qualche ora fa, la Bigella è davvero spettacolare, c’è poco da dire. Come dicevamo precedentemente, Valeria si è recata alle Maldive per un nuovo shooting fotografico. Ed è per questo motivo che, sul suo account ufficiale, ha voluto mostrare una piccola anteprima. In questa fotografia in bianco e in nero, Valeria si lascia immortalare completamente senza pezzo di sopra del costume. Diamoci uno sguardo insieme.

Valeria Bigella, niente pezzo di sopra del costume: si vede ‘tutto’

Sin dal suo primo esordio a Uomini e Donne, Valeria Bigella ha saputo conquistare l’attenzione di tutti. Non soltanto per il suo forte carattere e la risposta sempre pronta, ma anche per la sua smisurata bellezza. Nonostante la sua giovanissima età, l’ex fidanzata di Gianfranco Apicerni vanta di un fascino più unico che raro. E, come dicevamo precedentemente, la sua photogallery social lo testimonia alla grande. Sul suo canale social ufficiale, la giovane sarda è solita condividere degli scatti fotografici davvero pazzeschi. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, durante il suo fantastico soggiorno alle Maldive, si lascia immortalare completamente senza pezzo di sopra del suo costume. Guardare per credere:

Davvero bellissima, vero? Non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. Anche perché, da come si può chiaramente vedere dal post in questione, la foto ha ricevuto numerosi commenti di apprezzamento. Eccone alcuni:

Ripetiamo, questi ne sono soltanto alcuni. Perché, in realtà, ne sono giunti davvero tantissimi. E, ve lo assicuriamo, tutti sottolineano la medesima cosa: la bellezza di Valeria.