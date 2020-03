Veronica Burchielli lascia tutti senza parole con una confessione inaspettata: l’incredibile retroscena risalente al suo trono a Uomini e Donne, “Non è facile parlarne”.

Veronica Burchielli ha avuto un percorso molto travagliato a Uomini e Donne. Arrivata al dating show come corteggiatrice, ha fatto perdere la testa ad Alessandro Zarino, ma ha rifiutato la scelta del tronista perché non la riteneva sincera. In quel momento ha avuto la possibilità di salire sul trono e ha cominciato il suo percorso, ma dopo poche settimane ha chiesto di rivedere Zarino che, a quanto pare, le aveva rubato il cuore. I due sono usciti insieme dal programma e ora stanno vivendo la loro storia lontano dai riflettori. Nonostante un piccolo momento di crisi, il loro amore procede al meglio. Pochi minuti fa, però, Veronica ha fatto un’inaspettata confessione nelle sue storie Instagram, rivelando un retroscena molto pesante che riguarda il periodo in cui era sul trono: ecco le sue parole.

Veronica Burchielli, il retroscena choc che riguarda il suo trono: “Non è facile parlarne”, ecco cos’è successo

Veronica Burchielli ha registrato pochi minuti fa una serie di storie Instagram che hanno lasciato i suoi fan senza parole. Da quando è finito il suo trono, la fidanzata di Alessandro Zarino è stata poco presente sui social e molti le hanno chiesto il motivo di questo comportamento. Veronica ha ringraziato tutti per il pensiero e ha fatto un passo indietro nel tempo, raccontando un retroscena che riguarda il periodo in cui era sul trono. “Non l’ho vissuto bene, pensavo ad Alessandro e avevo tanti sensi di colpa. Non sono superficiale e mi facevo mille problemi”, ha spiegato Veronica, aggiungendo che tutti questi pensieri l’hanno portata a mangiare sempre di meno, fino a perdere quasi completamente l’appetito: “Non è facile parlarne ora, ma ero arrivata quasi all’anoressia. Stavo male e avevo dolore allo stomaco se mangiavo”.

La giovane ha spiegato che la sua forza d’animo, insieme alla sua famiglia e ad Alessandro l’hanno aiutata a risalire dal vortice. “Non ero sui social perché mi vergognavo, non uscivo nemmeno di casa”, ha aggiunto Veronica, che oggi fortunatamente sta bene ed è felice di aver superato questo momento difficilissimo.