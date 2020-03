Wanda Nara si riprende stesa su un lettino completamente senza pantaloni: l’inquadratura è davvero particolare e non nasconde quel dettaglio.

Wanda Nara è davvero bellissima. Nonostante cinque figli, la bella argentina vanta di una forma fisica più che perfetta. Certo, i ‘segreti’ della sua bellezza sono, senza alcun dubbio, un’alimentazione sana e corretta, un costante allenamento sportivo – impegni lavorativi permettendo, ovviamente – ed, infine, continua cura del suo corpo. Già in una precedente occasione, vi abbiamo parlato di quando Wanda, di ritorno da una puntata del Grande Fratello Vip, si era recata al centro estetico di una sua amica per un massaggio super rilassante per il suo corpo. Ecco. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Approfittando, molto probabilmente di un po’ di tempo libero, la bellissima argentina si è sottoposta nuovamente ad un seduta ‘rigenerante’ per il suo benessere corporeo. È proprio per questo motivo che, com’è solita fare, ha voluto condividere delle immagini davvero da urlo sul suo canale social ufficiale. Wanda, in suddetta IG Stories, si riprende stesa sul lettino completamente senza pantaloni. Ma sapete cosa cattura più l’attenzione? Tranquilli, ve lo sveliamo immediatamente.

Wanda Nara stesa sul lettino senza pantaloni: l’inquadratura mostra ‘troppo’

Non perde mai occasione di poter lasciare senza parole i suoi sostenitori, Wanda Nara. E lo ha fatto anche qualche ora fa, come dicevamo precedentemente. Quando, dato un po’ di tempo libero, l’argentina ha deciso di dedicarsi un po’ a sé stessa. In attesa della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, la moglie di Mauro Icardi si è recato nel centro estetico di fiducia per sottoporsi ad una seduta di massaggio super rilassante per il suo corpo. È proprio in questo preciso momento che la giovane Nara si riprende stesa sul lettino completamente senza pantaloni. Tutto ‘normale’ fin qui, oseremmo dire. Se non fosse per la ‘particolare’ inquadratura utilizzata da Wanda. Grazie alla quale, tra l’altro, spunta fuori un dettaglio davvero incredibile. Ecco di che cosa parliamo:

Lo avete notato anche voi? Grazie all’inquadratura utilizzata da Wanda Nara si vede chiaramente il tatuaggio che spunta fuori dal costume. Ha una vera e propria passione per i tattoo Wanda, lo sappiamo. Non a caso, ancora prima di iniziare la sua esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip, l’argentina se ne era disegnato un altro sul suo corpo. Ed anche in questo caso, pensate, non aveva assolutamente perso occasione di condividere questo momento con i suoi sostenitori.

Il prezzo degli stivali indossati al GF Vip

