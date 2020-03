Alessandro Graziani è risultato positivo ai test antidoping. La sua attività sportiva è stata momentaneamente sospesa ed il suo contratto è stato rescisso: ecco le parole dell’ex tentatore, oggi corteggiatore di Uomini e Donne.

Alessandro Graziani lo ricorderete tutti in tv nella scorsa estate. E’ stato per qualche mese protagonista nella storia tra Serena Enardu e Pago: è lui il tentatore che ha fatto traballare la love story tra l’ex tronista ed il cantante. Alessandro, oggi corteggiatore di Uomini e Donne, è finito al centro del gossip nuovamente: la Enardu questa volta però non c’entra. Oltre ad essere diventato un personaggio televisivo, il giovane di professione è un pallavolista: sembra esser nei guai ora perchè la sua attività sportiva è stata sospesa temporaneamente ed il suo contratto è stato rescisso. Ecco cosa ha combinato e le sue parole.

Alessandro Graziani nei guai: positivo al test antidoping, l’ex tentatore rompe il silenzio

Alessandro Graziani è risultato positivo al test antidoping. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha deciso di sospendere momentaneamente le attività sportive del pallavolista e scrive in un comunicato che la prima sezione del Tribunale “su richiesta della PNA ha provveduto alla sospensione in via cautelare dello schiacciatore del Sabaudia, Alessandro Graziani. Rilevato che l’atleta in questione è risultato positivo al controllo disposto dal Ministero della Salute al termine della gara Fipav Campionato Serie A3 dello scorso 9 febbraio“. Il presidente del Sabaudia, squadra dell’ex tentatore, ha provveduto a rescindere il contratto. In una nota scrive di essere estremamente affranto per la notizia che l’ha colto di sorpresa: è profondamente addolorato per la sua drastica decisione ma per difendere i valori del Volley Sabaudia, ha ripetuto, che è necessaria la rescissione del contratto.

Il giovane ex tentatore, oggi corteggiatore di Uomini e Donne e pallavolista, Alessandro Graziani, ha rotto il silenzio dopo il comunicato scrivendo un lungo messaggio di scuse sui suoi canali social: “Ho commesso un errore che interromperà la mia stagione ma non la mia carriera; salterò gli ultimi due mesi di campionato ma mi farò trovare più forte e pronto di prima la prossima stagione, con la consapevolezza che certi sbagli non devono più ripetersi. Mi auguro che il mio errore sia d’aiuto alle generazioni future a non commettere lo stesso sbaglio. Siamo umani, capita di sbagliare ma l’essere uomo ti fa rendere conto anche quando si sbaglia”.