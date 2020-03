Amici 19, duro sfogo di Nicolai Gorodiskii: “Fanno tutti finta che…”, le parole del ballerino riferite ai compagni di avventura all’interno del programma

Giorni complicati per il ballerino di origini Ucraine entrato quasi per ultimo nella scuola più ambita d’Italia. Il ballerino da quando ha messo piede nella scuola non ha mai instaurato un rapporto molto sereno, né con i compagni, né con i professori, che vedono in lui un talento enorme, ma un atteggiamento molto ostico. Fino ad ora tante sono state le discussioni all’interno del gruppo, in primis per i suoi atteggiamenti durante le lezioni, che hanno infastidito e non poco gli altri allievi, poi proprio per l’atteggiamento che il ballerino assume nei loro confronti. Grandi scaramucce sono nate con Talisa, Valentin, Javier e Karina. Sempre con modi poco gentili, il ragazzo ha affermato più e più volte di essere molto più talentuoso di loro. Se con Valentin e Talisa le scaramucce sono andate scemando, con Javier gli attriti sono sempre più evidenti e pesanti. Ancor di più ora che si trovano tutti sotto lo stesso tetto. Proprio ieri i due sono stati protagonisti di un brutto episodio, chè piò mettere a rischio la loro permanenza all’interno della scuola di Amici.

Amici 19, duro sfogo di Nicolai Gorodiskii: parole velenose per i compagni

Nicolai non intende affatto fare un passo indietro e il suo atteggiamento nei confronti degli altri ragazzi della casa continua ad essere ostico. Non solo i rapporti con i compagni sono tesi, ma anche con i professori, che iniziano a mal digerire i suoi comportamenti poco corretti. Il ragazzo per alcuni giorni consecutivi è stato prelevato dai ragazzi della redazione, poiché non si recava alle consuete lezioni di ballo previste la mattina. Questo potrebbe compromettere la sua permanenza nella scuola e anche quella di Javier.

Il ballerino durante il day time di oggi si è lasciato andare ad un duro sfogo, proprio sui compagni, dichiarando: “Fanno finta che stanno meglio con me, nessuno mi vuole bene veramente, io me lo sento. Solo c’è Nyv che ancora non riesco a capirla, a volte la sento bene, a volte la sento strana, ma gli altri non lo so. Non mi vogliono bene. Javier ha detto che sono una brutta persona, io forse ho sbagliato, come ho detto, ma io quello che penso, mai gli ho detto che è una brutta persona.