Amici 19, Timor assegna il premio vinto al serale: chi ha scelto

Amici 19, Timor assegna il premio vinto durante la sfida dei Prof al serale della scorsa settimana: chi avrà scelto? Quale sarà il premio?

Giorno molto movimentato nella casetta di Amici, oggi infatti, tra polemiche e scaramucce, c’è stato anche un momento molto allegro per gli allievi del Talent. Settimana scorsa durante la puntata del serale, abbiamo assistito con enorme allegria alla sfida di canto e ballo tra i professori della scuola, che ha visto la vittoria del professore di ballo Timor. Con grande gioia degli allievi e del pubblico che lo adorano. Come spiegato dalla padrona di casa, il vincitore, o la vincitrice della sfida avrebbero potuto scegliere un premio da dare in dono ad un allievo ritenuto meritevole. Timor ha scelto come regalo una bellissima e romantica cena per due da donare ad un’allieva che ha moltissimo apprezzato durante la prima puntata del serale.

Amici 19, Timor assegna il premio vinto al serale: chi è la fortunata

Timor settimana scorsa ha speso parole bellissime e cariche di emozione per la sua allieva Talisa, che gli ha dimostrato non solo di essere all’altezza della situazione, ma anche di essere cresciuta molto umanamente e professionalmente. Tutto ciò lo ha portato alla decisione di donare a lei la cena romantica. La ragazza emozionatissima, dopo qualche attimo di indecisione tra Gaia e Javier, ha deciso di condividere la cena con il ragazzo che le ha rubato il cuore. All’interno del piccolo confessionale le è stato chiesto la preferenza del cibo, dell’abbigliamento e tante altre cose. Una volta rientrata in casetta ha ritrovato tutti i compagni seduti sul divano e la confessione della ragazza ha lasciato tutti a bocca asciutta. In particolare Javier è rimasto letteralmente incantato, riprendendosi poi con un urlo di gioia. Dopo tanti baci, carezze e dediche i due hanno voglia di vivere il loro rapporto anche fuori dal programma, e questo potrebbe essere una buona occasione. Solo poco prima della comunicazione, il ballerino aveva intonato dolcemente le note di ‘Baciami Adesso’ di Enrico Nigiotti, strappandole non solo un dolcissimo sorriso, ma anche qualche bacio.

Speriamo che i due ragazzi riescano a trascorrere del tempo insieme e a risolvere le piccole incomprensioni sulla precedente relazione del ragazzo. Ovviamente attendiamo con impazienza di conoscere come andrà la cena tra i due ballerini.