Antonio Lorenzon, Masterchef 2020: chi è il vincitore marito, vita privata e l’amore per Barbara D’Urso

Chi è Antonio Lorenzon, il finalista di Masterchef 2020: tutto su suo marito, sulla passione per Barbara D’Urso e la vita privata.

La Finale di Masterchef è talmente vicina che possiamo già sentire fremere i motori di Sky Uno da qui! Il programma, reality di cucina super seguito e amato dal pubblico, vede arrivare in finale 4 concorrenti, Marisa, Maria Teresa, Davide e Antonio Lorenzon. Proprio lui è sicuramente uno dei più apprezzati dal pubblico a casa e anche tra i favoriti per la vittoria, ovviamente. Ma allora conosciamolo meglio. Chi è Antonio Lorenzon, chi è suo marito, che lavoro fa e quali sono tutte le curiosità sulla sua vita privata e professionale.

Chi è Antonio Lorenzon, finalista di Masterchef

Antonio Lorenzon, 43 anni, è un art director. Il suo stile e senso estetico si riassume in modo semplice per chi non lo conosce. Basta guardare le sue camice! Colorate, eleganti, simpatiche e piene di allegria. È entrato nella cucina di Masterchef con la definizione di Re degli Antipasti, per i suoi impiattamenti eleganti e sempre molto legati ad una estetica forte e definita. Originario di Bassano del Grappa, Antonio ha raccontato di amare la cucina follemente già da piccolo. Tutto merito della mamma e della nonna che lo hanno sempre lasciato esprimere e sperimentare. “Grazie a loro oggi ho uno stile così eclettico in cucina, semplice, ma coreografico” dichiara ai microfoni di Sky.

Cosa farà dopo Masterchef?

Antonio ha avuto un percorso piuttosto lineare, si è distinto sempre per la sua simpatia e per la sua voglia di sorridere che ha travolto letteralmente anche i giudici di Masterchef. La speranza è che questa esperienza sia per lui una sorta di trampolino di lancio per realizzare il suo sogno, aprire un table d’hôte in Costa Azzurra insieme al suo fidanzato Daniel, ossia un bed&breakfast con cena inclusa!

“Cucino con Dolceamaro di Barbara D’Urso”

Andando nel mondo delle curiosità di Antonio Lorenzon, il suo piatto forte è il risotto con gli asparagi ed è anche il tipo di preparazione che ama maggiormente fare perché si ispira a suo padre che, da quanto abbiamo capito, è venuto a mancare non molto tempo fa.

Lo chef cui si ispira è Igles Corelli. Nella sua cucina non possono mai mancare alcuni elementi tipici della sua terra che rielabora con amore, ottimismo e determinazione. Ultima curiosità su Antonio? Adora cucinare ascoltando Dolceamaro di Barbara D’Urso che è anche una presentatrice che ama e adora.