Ascolti Tv 4 marzo: Pretty Woman batte Gerry Scotti con 3,8 milioni

Ascolti TV 4 marzo, Pretty Woman trionfa con 3,8 milioni di telespettatori e batte così Gerry Scotti con il suo Chi vuol essere milionario?.

Sarebbe dovuta andare in onda la gara di Coppa Italia, Juventus-Milan, ma per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, è andato in onda Pretty Woman, il famosissimo film uscito nelle sale 30 anni fa. Ieri sera, 4 marzo, Rai Uno ha avuto il boom di ascolti grazie ai nostalgici degli Anni ’90 che hanno preferito rivivere le emozioni del film interpretato da Julia Roberts e Richard Gere piuttosto che giocare insieme a Gerry Scotti.

Pretty Woman batte Gerry Scotti per gli ascolti tv: ieri 4 marzo Rai Uno ha avuto il boom di pubblico che si è trovato nel piccolo schermo il film interpretato da Julia Roberts e Richard Gere piuttosto che la partita di Coppa Italia, Juventus-Milan. 3.806.000 gli spettatori pari al 15,7% di share: i nostalgici e romantici degli anni ’90 hanno preferito l’evergreen a Gerry Scotty.

Su Canale 5 Chi vuol essere milionario è stato battuto: ad ascolti ha totalizzato solo 2.013.000 spettatori con un 10,3% di share. Anche Chi l’ha Visto? su Rai3 ha ha fatto pochi più telespettatori del quiz di Gerry Scotti, totalizzando 2.086.000 unità (lo share è però più basso, al 9,2%). Rai Due è stata seguita da soli 1.697.000 spettatori con uno share del 6,8 %; Italia Uno con Red 2 è stata seguita da 1.602.000 spettatori con 6,6% di share.

Su Rete4 il programma di Piero Chiambretti #CR4 – La Repubblica delle Donne ha raccolto 1.053.000 spettatori con il 5,6% di share. Su La7 Atlantide – Chi può battere Donald Trump dedicato alle elezioni americane ha registrato 411.000 spettatori con uno share del 2,1%. Su TV8 Italia’s Got Talent ha totalizzato 1.844.000 con 7,6% di share. Sul Nove il programma di Daria Bignardi L’Assedio ha raccolto 77.000 spettatori (1,1%).