Brutta notizia per Milly Carlucci: il suo programma Ballando con le Stelle sarebbe a rischio per il Coronavirus, ecco le ultime indiscrezioni

Il Coronavirus ha colpito anche i palinsesti di Rai e Mediaset. Alcuni programmi, come Pomeriggio Cinque e Verissimo, stanno andando in onda senza pubblico in studio. Presto anche Maria De Filippi potrebbe adeguarsi con il talent show Amici. La Rai, invece, ha bloccato la messa in onda de La Corrida: il programma non andrà in onda e al suo posto potrebbe essere collocato Don Matteo. Difficile registrare un programma televisivo rispettando le norme dettate dal governo. In alcuni casi, però, è possibile: ieri, ad esempio, la puntata di Porta a Porta è andata regolarmente in onda con conduttore e ospite a debita distanza. Bruno Vespa ha evitato anche la consueta stretta di mano con l’ospite.

Ballando con le Stelle, brutta notizia per Milly Carlucci

Il temibile virus proveniente dalla Cina potrebbe colpire anche il programma di Milly Carlucci. Ballare ad un metro e mezzo di distanza è possibile, ma non in tutti i generi. Sarebbe impossibile ballare un tango ad esempio con una tale distanza. La Carlucci dovrebbe ridimensionare totalmente il programma, evitando anche la presenza del pubblico in studio. Per questo motivo, come successo con La Corrida di Carlo Conti, la Rai potrebbe correre ai ripari e sospendere l’edizione del programma di Milly Carlucci. Una decisione difficile da prendere, ma quasi inevitabile. Al momento, però, sono solo indiscrezioni da prendere con le pinze. Nelle prossime ore potrebbero arrivare conferme ufficiali da parte della dirigenza della Rai. Ricordiamo che la prima puntata dovrebbe andare in onda sabato 28 marzo 2020. Il governo ha chiuso le scuole fino al 15 marzo, vedremo cosa succederà dopo tale data.

Nel frattempo, il cast della nuova edizione inizia a formarsi. Il portale TvBlog ha annunciato i primi quattro concorrenti che sembrerebbero ufficiali: si tratta dell’attrice Barbara Bouchet, del pugile Daniele Scardina, dell’artista Holaf e dell’attore Gilles Rocca. Questi sembrerebbero i nomi annunciati, ma ovviamente nei prossimi giorni usciranno nuovi nomi. Al momento, però, il programma della Carlucci va verso la chiusura. È chiaro che, nel caso non dovesse andare in onda, i concorrenti che hanno già raggiunto un accordo con la produzione parteciperebbero alla prossima edizione del programma della Carlucci. Noi ovviamente speriamo che fino al 28 marzo, giorno della messa in onda della prima puntata, il paese possa reagire bene a questa ondata di Coronavirus.