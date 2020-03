Barbara D’Urso irresistibile: scollatura in primo piano, il selfie è ‘infuocato’ e fa impazzire i followers su Instagram.

Lei è una delle regine indiscusse della nostra tv. Ogni giorno fa compagnia a milioni di telespettatori con Pomeriggio 5, tra notizie di cronaca e le ultime chicche sul gossip. Parliamo di lei, Barbara D’Urso, che molti altri colleghi sta conducendo le sue trasmissioni senza pubblico, a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma, come ripete spesso la conduttrice ‘lo studio è vuoto ma pieno del vostro affetto’. E con i suoi amatissimi fan la D’Urso continua a tenersi in contatto attraverso i social, dove ama postare foto e video delle sue giornate. Dia backstage dei suoi programmi, ad attimi di vita quotidiana: Barbarella ama condividere davvero tutto sul suo profilo Instagram. Dove, qualche ora fa, è apparso uno scatto che non è passato inosservato. Il motivo? La scollatura in primissimo piano ha alzato la temperatura sul web. Diamo un’occhiata.

Barbara D’Urso irresistibile: scollatura in primo piano, Instagram si infiamma

Un selfie ‘bollente’, quello pubblicato poco fa da Barbara D’Urso sul suo profilo di Instagram. La conduttrice di Pomeriggio 5 è solita condividere scatti sui social, ma quello che vi mostriamo ora ha decisamente scatenato i followers. Il motivo è molto semplice: oltre al famoso ‘Carmelita smack’, ovvero il bacio della D’Urso, in primo piano nella foto c’è anche la sua notevole scollatura. Il post ha ottenuto in poco tempo il pieno di likes e commenti. Curiosi di vedere lo scatto che ha infiammato il web? Eccolo per voi:

Eh si, ve lo avevamo detto. Barbara ha decisamente infiammato i followers con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo. Un profilo che cresce sempre di più: ben 2,5 milioni di followers seguono la D’Urso. Che si conferma una delle conduttrici più amate della nostra tv. E voi, cosa aspettate a seguirla? Non ve ne pentirete.