Belen Rodriguez ha fatto una confessione subito dopo la registrazione della puntata di Verissimo: “È stato strano”, ecco a cosa si riferisce

Sabato pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti ci sarà anche Belen, showgirl argentina e compagna di Stefano De Martino. La modella parlerà, oltre che del suo ritorno di fiamma con il ballerino napoletano, anche della nuova stagione di Colorado, che la vedrà al timone, e della passata edizione di Tu si que vales. La puntata di Verissimo andrà in onda senza pubblico, come avvenuto anche nella scorsa puntata. La produzione ha deciso di non sospendere il programma, ma è stato necessario non convocare il pubblico per le registrazioni.

Belen Rodriguez, confessione dopo la puntata di Verissimo

Oggi pomeriggio Belen è stata ospite da Silvia Toffanin per la registrazione della nuova puntata di Verissimo, che andrà in onda sabato pomeriggio su Canale 5. Anche la showgirl argentina ha sperimentato l’intervista con la conduttrice senza pubblico. Appena è tornata a casa, la showgirl argentina ha commentato su Instagram, esprimendo le sue sensazioni. “È stato strano” ha dichiarato la modella “però da una parte è stato anche diverso, più confidenziale“. La Rodriguez poi ha aggiunto: “È stata molto carina, mi è piaciuta. Silvia (Toffanin ndr.) è stata stupenda come sempre“. Belen poi ha dichiarato di essersi nuovamente ‘rinchiusa’ in casa e si augura che tutto questo possa finire presto. La modella argentina vive a Milano, capoluogo della regione più colpita del nostro paese. È chiaro dunque che ci siano maggiori precauzioni rispetto alle altre regioni italiane. L’intervista della Rodriguez andrà in onda, come già anticipato, sabato pomeriggio su Canale 5. Insieme alla modella argentina ci saranno tantissimi altri ospiti nello studio di Silvia Toffanin.

Verissimo, ospiti 7 marzo 2020

Sabato 7 marzo 2020 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. In studio ovviamente non ci sarà il pubblico, come avvenuto già sabato scorso. Al momento sono stati annunciati pochi ospiti della puntata. Tra questi ci sarà, come abbiamo già detto, Belen. La modella e showgirl argentina parlerà della sua storia d’amore con Stefano De Martino e dei suoi prossimi impegni televisivi. Gli altri ospiti annunciati sono Flavio Montrucchio e Alessia Mancini e Andrea Montovoli. Quest’ultimo è uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il gieffino ha deciso di abbandonare il programma ed è stato ospite da Silvia Toffanin per raccontare le sue motivazioni e soprattutto la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.