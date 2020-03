Chi è Marta Fascina, nuova compagna dell’ex Premier Silvio Berlusconi: scopriamo insieme l’età, la carriera politica e qualche curiosità sulla donna

E’ fresca la notizia della separazione tra Francesca Pascale e l’ex premier Silvio Berlusconi. Solo qualche tempo fa, la donna aveva messo a zittire i rumors secondo cui fossero in crisi a causa di un’altra donna, ma evidentemente c’era già qualcosa nell’aria. Francesca a Berlusconi dopo molti anni d’amore hanno interrotto la loro relazione e pare che l’uomo attualmente stia vivendo una nuova love story, con una sua collaboratrice. La donna in questione è Marta Fascina. Lo Staff di Berlusconi è stato costretto ad annunciare la rottura con la Pascale, dopo le foto scoop di Diva e Donna, che oltre a fornirci delle foto inedite, ci hanno anche raccontato qualcosa in più sulla Fascina. Scopriamo insieme cos’è stato detto sul conto della ragazza dal noto Magazine.

Chi è Marta Fascina, nuova compagna di Berlusconi: età, carriera politica e molto altro

Era ormai già da tempo che si rincorrevano i rumors su una possibile storia tra Marta Fascina e Silvio Berlusconi, che tempo fa Francesca Pascale aveva smentito. Ma stando alle foto pubblicate da Diva e Donna, i rumors avevano certamente qualche fondamento, costringendo lo staff dell’ex Premier a correre ai ripari, annunciando la rottura tra l’uomo e la Pascale. Il nome completo della nuova fiamma di Silvio è Marta Antonia Fascìna, nata a Melito di Porto Salvo il 9 gennaio del 1990. La donna ha quindi 5 anni in meno alla Pascale, ex di Silvio. Nata in provincia di Reggio Calabria, è cresciuta a Portici, luogo natale di un’altre ex famosa di Berlusconi, Noemi Letizia. La sua candidatura alle elezioni politiche del 2018 hanno fatto molto discutere, visti i risultati conseguiti e il fatto che fosse sconosciuta ai più, tanto da essere additata come ‘Candidata Fantasma’. Nel 2018 è stata eletta alla Camera Dei Deputati, con il proporzionale nella lista di Forza Italia, nella circoscrizione Campania 1. Attualmente la donna vanta di essere il segretario della IV Commissione di Difesa della Camera e responsabile delle sicurezze del gruppo Forza Italia. Sappiamo che è laureata in Lettere e Filosofia all’università la Sapienza di Roma, ha lavorato nell’ufficio Stampa del gruppo calcistico Milan, e poi nella Fondazione.

Pare che Adriano Galliani abbia fatto da tramite tra lei e Berlusconi. Ha scritto diversi articoli anche per ‘Il Giornale’ in sostegno del suo partito. Potete seguirla su Instagram cliccando Qui.