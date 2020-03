CR4, Michelle Hunziker senza peli sulla lingua durante l’intervista di Piero Chiambretti: l’inaspettato retroscena sulla maternità e il matrimonio

Poco fa Michelle Hunziker è stata ospite di Piero Chiambretti a CR4 – La Repubblica delle Donne. Qui la conduttrice e modella si è lasciata andare a delle dichiarazioni davvero molto intime sulla sua vita privata. Il conduttore le ha infatti chiesto delle sue tre gravidanze, quelle di: Aurora, Celeste e Sole. La Hunziker è stata bel felice di ripercorrere in studio dei momenti così gioiosi della sua vita. Chiambretti ha mostrato una foto della primogenita avuta con Eros, Aurora, qualche attimo dopo essere nata e la Svizzera ha rivelato che prima di quella foto l’ex marito aveva aiutato il medico a lavare la piccola e tagliarle il cordone ombelicale. Stessa cosa per le altre due splendide bambine, nate dall’amore con l’attuale marito Tommaso Trussardi. La donna svela che purtroppo però, non tutti e tre i parti sono stati naturali come lei desiderava, ma con l’ultima figlia si è dovuti ricorrere ad un parto cesareo a causa di alcune complicazioni fisiche della bambina. Tra un racconto e l’altro della donna, Chiambretti ha raccontato anche la sua di esperienza col parto della moglie, asserendo di essere quasi svenuto dall’emozione! Ovviamente le risate sono state molte, ma non è finita qui.

Michelle ha inoltre parlato della maternità come qualcosa che va ben oltre dichiarando: “La maternità non è solo una cosa fisica, ma anche uno stato mentale secondo me, perché nel momento in cui tu diventi madre, lo puoi diventare anche nel momento in cui decidi di accudire qualcosa o qualcuno nella vita. Quindi, la maternità va ben oltre, anche per tutte quelle donne che ci seguono da casa che magari non hanno la possibilità di poter diventare madre, non è che è finita la vita, anzi, si può essere mamme dei propri genitori, degli amici.“. Ovviamente ha anche spiegato la sua scelta di voler tornare immediatamente in tv subito dopo il parto, nonostante le polemiche dicendo: “Io ritengo che ogni donna abbia i suoi tempi, la sua storia, la sua voglia di andare a lavorare o no, deve essere a discrezione di ogni donna. Io non sono andata a fare Striscia perché volevo insegnare a vivere a qualcuno. Io stavo da Dio e volevo tornare a lavoro“.

E in merito al suo matrimonio con Tommaso Trussardi, viene svelato che Vittorio Feltri è stato da Cupido tra i due, ‘aiutando’ la donna a scrivergli i primi messaggini, dopo l’incontro nel ristorante di Antonino Cannavacciuolo.