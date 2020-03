Detto Fatto senza Bianca Guaccero: cosa accadrà al programma di Rai Due dedicato ai tutorial?

Detto Fatto è uno dei programmi più amati del pomeriggio. In onda tutti i giorni su Rai Due, lo show è un concentrato di tutorial e curiosità, che interessano tutti gli ambiti: dalla moda, alla cucina, al fitness, al giardinaggio. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Ma il grande successo della trasmissione è dovuto anche alla conduttrice, Bianca Guaccero, super amata dai telespettatori. Bella, simpatica e talentuosa, la conduttrice ha convinto davvero tutti al timone di Detto Fatto. Ma, nella puntata di domani, i telespettatori si troveranno avanti una spiacevole notizia. Bianca Guaccero infatti non ci sarà nella puntata di domani, venerdì 6 marzo 2020. A rivelarlo in anteprima è TV Blog: stando a quanto è stato riportato, la conduttrice sarà impegnata nelle prove di Una storia da cantare, lo show del sabato sera di cui è protagonista con Enrico Ruggeri. Ma chi sostituirà la Guaccero a Detto Fatto? Ve lo sveliamo subito!

Detto Fatto senza Bianca Guaccero: chi sostituirà la conduttrice venerdì 6 marzo 2020?

Domani, venerdì 6 marzo 2020 andrà in onda una nuova puntata di Detto Fatto, come sempre dalle ore 14.00 su Rai Due. Quella di domani, però, non sarà una puntata normale del programma. Non ci sarà infatti Bianca Guaccero alla conduzione dell’appuntamento di domani. Il motivo? La conduttrice e attrice dovrà recarsi a Napoli, per le prove di Una storia da cantare, lo show dedicato alla musica che conduce al fianco di Enrico Ruggeri. A chi sarà affidata, quindi, la puntata di domani di Detto Fatto? Ebbene, non ci sarà una vera e propria sostituta di Bianca. A quanto pare, quella di domani sarà una conduzione corale! I vari protagonisti dello show si alterneranno, occupandosi ognuno della propria sezione: da Elisa D’Ospina, a Carla Gozzi, da Jonathan Kashanian a Giampaolo Gambi. I colleghi faranno di tutto per non far sentire ai telespettatori la mancanza dell’amatissima Bianca. Che, in ogni caso, sabato mattina tornerà in onda con Casa Detto Fatto, il nuovo format, ispirato proprio a Detto Fatto, ambientato in varie stanze di un appartamento: anche lì, tantissime rubriche e tutorial super interessanti.

La puntata di domani di Detto Fatto sarà ricca di sorprese! Cosa si inventeranno i mitici colleghi di Bianca Guaccero per sostituirla nella conduzione del programma? Non ci resta che seguire la puntata per scoprire cosa accadrà! Appuntamento alle ore 14.00 su Rai Due: in quanti seguiranno lo show?