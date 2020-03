Diletta Leotta ‘da censura: vestaglia cortissima, accavalla le gambe e…Instagram si fa ‘bollente’ con l’ultimo scatto della conduttrice.

Lei è una delle donne più amate e apprezzate del momento. L’abbiamo vista di recente sul palco dell’Ariston, ma il calcio è il suo mondo. Parliamo proprio di lei, Diletta Leotta, la bionda dalle curve mozzafiato che fanno impazzire milioni di fan. La siciliana è una delle conduttrici sportive più valide degli ultimi anni, ma non è solo attraverso i suoi programmi che Diletta si tiene in contatto coi fan. Sui social, infatti, la Leotta è una vera e propria star. Soprattutto su Instagram, dove il suo profilo ha ben 6,1 milioni di followers. Numeri da capogiro, come da capogiro è l’ultimo scatto pubblicato da Diletta proprio sul suo profilo ufficiale. Uno scatto in cui la conduttrice si trova seduta accanto al camino, a sorseggiare una bevanda calda. Tutto normale, se non fosse che Diletta indossa una vestaglia decisamente ‘mini’: bianca e molto corta, c’è poco spazio per l’immaginazione. Il post è stato letteralmente invaso dai commenti dei followers. Siete curiosi di vedere lo scatto ‘infuocato’? Ve lo mostriamo subito!

Diletta Leotta ‘da censura: la vestaglia è corta, poco spazio all’immaginazione

Uno scatto ‘bollente’ quello pubblicato da Diletta Leotta sul suo profilo Instagram. E non a causa del camino acceso! La splendida conduttrice si mostra in tutta la sua bellezza e semplicità mentre, a mezzanotte, beve una bevanda calda seduta al caldo del caminetto. A colpire tutti, però, è inevitabilmente la vestaglia che Diletta indossa al momento dello scatto. Una vestaglia in raso bianco, che non copre proprio tutto. Quando accavalla la gamba, poi, la vestaglia diventa decisamente corta. La temperatura su Instagram si alzata e non di poco! Date un’occhiata al post che ha scatenato i fan:

Eh si, ve lo avevamo detto! Il post di Diletta ha letteralmente infiammato i fan. Che non hanno perso tempo a mostrare il loro apprezzamento. Una pioggia di likes e commenti ha invaso lo scatto. Commenti ricchi di complimenti, tra i quali spunta anche quello di una persona speciale per la Leotta…Guardate un po’:

Eh si, si tratta proprio di Daniele Scardina, il pugile con il quale (ormai è evidente!) Diletta sta vivendo una bellissima storia d’amore. Una storia lontano dai riflettori, ma che a quanto pare procede a gonfie vele. Che dire, King Toretto è senza dubbio uno degli uomini più invidiati di Italia!