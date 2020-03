Emma Marrone, il pianto disperato sui social network: “Quando ti manca profondamente qualcuno” le parole emozionanti della cantante

Per Emma Marrone i mesi scorsi non sono stati dei più semplici e tranquilli, a causa del ritorno di quel male che tanto tempo fa l’aveva già colpita. Eppure questo non l’ha scoraggiata, né le ha impedito di proseguire con la sua vita e la sua carriera, anzi. La cantante salentina, ha dimostrato ancora una volta di essere una vera forza della natura, affrontando la malattia con coraggio e a testa alta, mandando un messaggio super positivo a tutte le donne nella sua stessa condizione. Subito dopo ha ricominciato a lavorare alla sua musica, che l’ha resa celebre nel mondo e sta già sfornando i primi successi di questo nuovo album ‘Fortuna’. Eppure poco fa, qualcosa non deve essere andato nel migliore dei modi, poiché la cantante si è mostrata sui social network affranta in un pianto disperato. Cerchiamo di capire insieme il perché di questo stato d’animo così turbato.

Emma Marrone, il pianto disperato: “Quando ti manca profondamente qualcuno”

Emma settimana scorsa nel corso della prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi che anni fa ha consacrato la sua carriera, ha presentato il suo nuovo singolo ‘Luci Blu’. Già amatissimo dal pubblico, che nel corso degli anni ha sempre seguito la cantante fornendole tutto il suo sostegno. Ed è proprio qualcosa inerente al suo singolo che ha scatenato il pianto disperato della ragazza. Nel post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram Ufficiale, ha scritto così: “A volte quando ti manca profondamente qualcuno rischi di impazzire. Sei talmente sopraffatto dall’odore della sua assenza che credi di sentire e di vedere la sua presenza intorno a te,accanto a te. I ricordi ti aiutano a sopravvivere a questo dolore così frustrante che ti scava l’anima goccia dopo goccia. Poi arriva il giorno in cui devi andare avanti e devi imparare a lasciare andare questa persona che se è stata davvero “tua” in qualche modo e in mille forme diverse resterà sempre con te. Luci Blu 💙 Da domani in radio”.

Quindi la foto è probabilmente un estratto del video che accompagnerà l’uscita del singolo in tutte le radio. Non ci resta quindi che aspettare, per poter riascoltare il brano nelle principali emittenti radiofoniche e per vedere ovviamente il relativo video. Un grandissimo in bocca al lupo per questa nuova avventura!