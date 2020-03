Francesco Facchinetti contro alcuni influencer: “Chiedo scusa all’umanità”

Francesco Facchinetti usa parole molto forti contro alcuni influencer che parlano del Covid-19: “Chiedo scusa all’umanità”

In un periodo così delicato per il nostro Paese, con l’arrivo del Covid- 19, molti sono gli scivoloni che gli influencer stanno facendo sui social Network. Già è qualche settimana infatti che alcuni influencer parlano dell’arrivo del Corona Virus, spesso senza avere conoscenza approfondita della materia e proprio di questo poco fa, Francesco Facchinetti ha voluto dire la sua. Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, Facchinetti ha voluto parlare di questo nuovo fenomeno sui social network, riservando parole per niente gradevoli a tutti questi ragazzi. L’uomo li accusa di aver scambiato l’arrivo del Covid, per la festa di Halloween, mettendosi in ridicolo e parlando di un argomento ben lontano dalle loro corde. Insomma, l’agente non si è per niente risparmiato, vediamo insieme quali sono state le sue parole esatte.

Francesco Facchinetti contro alcuni influencer: le parole al veleno dell’agente

Facchinetti si è lasciato andare ad uno sfogo davvero molto duro su quanto sta accadendo sui social. Molti influencer, da lui ritenuti famosi, solo ed esclusivamente per qualche aneddoto divertente o un foto provocante, non hanno la competenza per poter parlare di determinati argomenti, mettendosi in ridicolo e mettendo in ridicolo gli altri. Si è inoltre scusato per aver contribuito a rendere famosi alcuni di questi personaggi. La sue parole sono state esattamente queste: “Sono parecchio indignato o inc…to perché ci sono influencer o presunti tali che sono diventati famosi grazie a un video o una fotografia, quindi con zero talento – in alcuni casi sono diventati famosi anche grazie al mio aiuto per cui chiedo venia e scusa all’umanità intera – che hanno scambiato il coronavirus per Halloween, per qualcosa di divertente su cui prendersi per il c..o, su cui giocare e fare contenuti divertenti, senza capire che di questo coronavirus si muore. C’è allarmismo generale. Milano è ‘ghost town’, hanno bloccato tutto fino al 3 aprile. Ragazzi non c’è un ca..o su cui scherzare… Siete stati miracolati perché fate parte di una generazione dove non bisogna avere particolare talento per spaccare, quindi non rompete i co…ni su faccende importanti“.

Le parole dell’uomo sono state certamente molto dure, ma il suo pensiero sarà sicuramente condiviso da molti colleghi, che nei giorni scorsi hanno fatto presente la medesima cosa. Non ci resta che aspettare per capire se avrà altro da dichiarare e se soprattutto farà qualche nome in particolare.