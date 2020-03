GF VIP 4, duro attacco di Maurizio Costanzo: una concorrente presa di mira

Maurizio Costanzo, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha attaccato duramente una concorrente del GF VIP 4: ecco le sue parole

La quarta edizione del Grande Fratello Vip ha monopolizzato l’attenzione generale soprattutto dopo le squalifiche di alcuni concorrenti. Il primo a dover abbandonare forzatamente la casa più spiata d’Italia è stato Salvo Veneziano. Il pizzaiolo siracusano è stato allontanato dal programma per aver espresso frasi ingiuriose nei confronti di Elisa De Panicis e in generale nei confronti delle donne. In quel caso molti settimanali e programmi televisivi hanno parlato dell’accaduto. Salvo, però, non è stato l’unico squalificato della quarta edizione del Grande Fratello Vip 4. Nelle scorse settimane, infatti, anche Clizia Incorvaia ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. La donna ha pronunciato alcune frasi che hanno destabilizzato l’opinione pubblica e la produzione del reality show non ha potuto assolutamente chiudere un occhio.

GF VIP 4, Maurizio Costanzo contro una concorrente

Le parole pronunciate da Clizia Incorvaia nella casa del Grande Fratello Vip 4 hanno suscitato grande clamore. L’ex compagna di Francesco Sarcina ha cercato di giustificarsi in una delle precedenti puntate del reality show, ma ha ammesso di meritare la squalifica. La sua squalifica è stata commentata da altri personaggi dello spettacolo, che non hanno nulla a che fare con il reality show di Canale 5. Da Rita Dalla Chiesa a Maurizio Costanzo, ognuno ha cercato di dire la propria su quanto accaduto. Il giornalista e conduttore televisivo, ad esempio, ha attaccato duramente l’ex gieffina dalle pagine del settimanale Nuovo. Costanzo ha infatti dichiarato: “Clizia ha decisamente esagerato e sbagliato. Ha chiesto scusa e si è dispiaciuta. A poche ore dall’uscita da Cinecittà, però, si è mostrata allegra e spensierata. Tenere un basso profilo sarebbe stato meglio per lei”.

Clizia, infatti, è stata ospite anche in altri programmi, come ad esempio Live – Non è la D’Urso. La Incorvaia, però, è sempre apparsa abbastanza mortificata per l’accaduto.