Nella casa del GF VIP Patrick ha ricevuto un messaggio dall’esterno con un aereo: la reazione del concorrente ha sorpreso tutti. Ecco la scena.

L’edizione attuale del Grande Fratello VIP sta regalando tantissime emozioni e colpi di scena: tante note positive, come l’amore nato nel reality tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, e qualcuna negativa dovuta alle continue liti tra Valeria Marini e Antonella Elia. Nella giornata di oggi, 4 marzo, sono iniziati a volare i primi aerei per i concorrenti: Paolo, Licia hanno ricevuto splendidi messaggi ed anche Patrick Ray Pugliese. Quest’ultimo ha avuto una reazione del tutto inaspettata non appena è stato invitato ad uscire fuori in giardino: nessuno l’aveva mai visto così. Ecco nel dettaglio cosa è accaduto.

Grande Fratello VIP, aereo per Patrick: la reazione del concorrente sorprende tutti

Oggi 4 marzo sono arrivate tantissime sorprese per i concorrenti del Grande Fratello VIP: la giornata è partita all’insegna dell’allegria con gli aerei per Licia e per Paolo. Ad un certo punto si è sentito un nuovo rumore in aria ed il GF ha invitato Patrick Ray Pugliese ad uscire dalla casa e recarsi in giardino. E’ arrivato un messaggio in aria anche per lui: lo striscione recita ‘Forza Patrick il GF sei tu. I tuoi fans‘. L’attuale concorrente dell’edizione VIP del reality inizialmente è sembrato emozionato nel leggere queste parole. Non se l’aspettava. Ha ringraziato poi con queste parole: “Grazie, grazie a tutti, vi voglio bene, molto gentili. Vorrei ringraziare in ordine: tutti i fans, Sara, saluto mio figlio, la mamma Martina, poi Paolo, Denver che mi sostengono in questo viaggio fantastico, Fabione, e ciao a tutti, è molto bello essere qui”.

Dopo il commento, Patrick non è riuscito a contenere la sua gioia e la sua reazione ha sorpreso tutti perchè ha concluso dicendo: “Sono molto imbarazzato”. Per un simpaticone e burlone come lui, è risultato strano vederlo così intimidito dall’accaduto.