Grande Fratello Vip, nuova lettera del marito di Adriana Volpe: parole inaspettate; ecco cosa ha raccontato.

Un’edizione davvero scoppiettante, quella attuale del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha messo su un cast davvero stellare: i colpi di scena sono all’ordine del giorno. E una delle protagoniste assolute del reality di Canale 5 è senza dubbio Adriana Volpe. La conduttrice si sta facendo conoscere dal pubblico in tante sfaccettature inedite del suo carattere, conquistando tutti con la sua simpatia e sensibilità. L’ultima puntata del reality, però, non è stata facilissima per Adriana. Oltre alla lite accesa in diretta con Antonio Zequila, la Volpe ha ricevuto una lettera dal marito Roberto Parli che non le ha fatto proprio piacere. Una lettera in cui Roberto invita la moglie ad evitare alcuni atteggiamenti equivoci, per non alimentare gossip o pettegolezzi fuori dalla Casa. La Volpe non la prende bene, e si arrabbia anche col Gf, colpevole, secondo lei, di parlare troppo del presunto flirt del passato con Zequila o dell’attrazione con Andrea Denver. Ma Adriana non sa che, nelle ultime ore, il marito ha scritto una nuova lettera a Tv Blog. Ecco le sue parole.

Grande Fratello Vip, nuova lettera del marito di Adriana Volpe: “Sono orgoglioso di mia moglie”

Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, ha deciso di scrivere una nuova lettere, dopo quella inviata alla moglie direttamente nella Casa del GF Vip. L’agente immobiliare ci tiene a fare alcune precisazioni per mettere a tacere le chiacchiere e le polemiche nate intorno alla sua relazione, anche dopo la lettera recapitata al GF Vip. “La mia intenzione era esclusivamente quella di segnalare a mia moglie che alcuni atteggiamenti potevano essere equivocati al di fuori. Non da me, che ho piena fiducia in lei e nel nostro rapporto!”. Nella nuova lettera a TVBlog, Roberto spiega di fidarsi ciecamente di sua moglie, che vuole però difendere dalle facili critiche e gli attacchi sul web. Sulla questione Zequila: “Non ho nulla da aggiungere: mia moglie ha già risposto a dovere sui suoi farneticanti racconti“. Insomma, anche in questo caso Roberto non ha alcun dubbio e vuole sottolineare che lui sostiene a spada tratta Adriana e il suo percorso nella Casa: “Sono orgoglioso di lei e del percorso che sta facendo. Tifo per lei insieme alla nostra bambina, non vediamo l’ora di riabbracciarla”.

Una lettera per chiarire, definitivamente, la questione, quella inviata da Roberto Parli a TV Blog. Non sappiamo se, nella prossima puntata del GF Vip, sarà mostrata ad Adriana Volpe. Non ci resta che attendere mercoledì sera per le ultime news! Ne vedremo delle belle!