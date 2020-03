Il Coronavirus ferma La Corrida: lo show di Carlo Conti non andrà più in onda venerdì 6 marzo su Rai Uno.

La Corrida è il programma storico arrivato in tv nel 1986. E’ tornato nel 2018 su Rai Uno con la conduzione di Carlo Conti: il format regala ai telespettatori ed ai partecipanti serate davvero simpatiche. Il talent show è simile ad una grande festa in cui 10 concorrenti si esibiscono con i loro ‘cavalli di battaglia’ e vengono giudicati dal pubblico in studio. Per via dell’epidemia che si sta diffondendo in tutta Italia, conosciuta come Covid-19 o Coronavirus, purtroppo lo show non potrà andare in onda venerdì 6 marzo. Il talent si fermerà per questa settimana, non è chiaro ancora se ritornerà per la prossima, 13 marzo.

La Corrida, il Coronavirus ferma lo show: salta la puntata di venerdì 6 marzo

Se in alcuni programmi è stata vietata la presenza del pubblico in studio, ne La Corrida questo non può avvenire. Il pubblico del talent è protagonista dello show: ha il compito di giudicare i concorrenti che si esibiscono sul palco di Carlo Conti. Per colpa dell’emergenza sanitaria dunque la puntata di venerdì 6 marzo de La Corrida non andrà in onda: lo fa sapere in anteprima Davide Maggio. Non è chiaro ancora se il conduttore, accompagnato da Ludovica Caramis, tornerà alla guida del suo show il 13 marzo: tutto dipenderà dall’evolversi della vicenda. Al posto de La Corrida andrà in onda uno speciale di Porta a Porta.

Il Coronavirus sta avendo tantissimi effetti sulla televisione italiana: oltre al blocco dell’accesso al pubblico, la programmazione continua a cambiare quotidianamente. Un esempio è stato ieri sera: la Rai ha mandato in onda il film evergreen Pretty Woman per sostituire la gara di Coppa Italia, Juventus-Milan, che è stata rinviata per il virus. Gli ascolti, per fortuna, non mancano ma si spera che tutto si risolvi al più presto e che il palinsesto non sia più obbligato a mutare.