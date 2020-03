Uomini e Donne Over, Ida e Riccardo: è successo subito dopo la puntata di oggi della trasmissione di Maria De Filippi.

È andata in onda oggi una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata agli over 35. È il cosiddetto ‘Trono Over’, che, stando agli ascolti delle ultime puntate, sta conquistando sempre più i telespettatori. Tra le coppie più amate del programma c’è, senza dubbio, quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due sono stati protagonisti di una tormentata storia d’amore: un tira e molla senza fine, quello che ha coinvolto la coppia, che proprio nelle ultime settimane ha vissuto una nuova crisi. Tutti si chiedevano: Ida e Riccardo staranno ancora insieme? La risposta è arrivata oggi, proprio a Uomini e Donne. I due sono stati ospiti in studio e hanno raccontato tutta la verità: la crisi c’è stata davvero, ma ora è tutto risolto. A tal punto che, dopo la puntata, Ida si è lasciata andare ad un gesto sui social che non poteva passare inosservato. Ecco cosa è accaduto.

Uomini e Donne Over, Ida e Riccardo: la dedica della dama subito dopo la puntata di oggi

I fan della coppia possono tirare un sospiro di sollievo: Ida e Riccardo stanno ancora insieme. La coppia è apparsa nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 5 marzo 2020. Sono entrati mano nella mano, a dimostrazione del fatto che il loro amore prosegue. Nonostante tutto. Si, perché la presunta crisi di cui si è tanto parlato negli ultimi giorni c’è stata davvero. I due sono arrivati ai ferri corti negli ultimi periodi, complice anche un frequentazione con una donna che Riccardo avrebbe portato avanti fino a poco tempo prima di ritornare da Ida. Insomma, soliti problemi e incomprensioni tra la coppia, che, però, alla fine è riuscita a ricongiungersi. “Se sono ancora qua, dopo due anni è mezzo, è perché non è che sono innamorata di te, ma di più”, dichiara Ida, baciando appassionatamente il bel pugliese. Al quale, dopo la messa in onda della puntata, dedica un post dolcissimo su Instagram. Un gesto tanto atteso dai fan, dato che nelle ultime settimane entrambi erano rimasti in silenzio sui rispettivi social. Ecco il post al miele pubblicato dalla Platano:

“L’emozione più bella è quando due cuori sorridono insieme”, è la frase che Ida accompagna allo scatto, che ritrae la coppia sorridente durante la puntata di oggi. Un post che ha ricevuto migliaia di likes in pochissimo tempo. Tra questi, non manca quello di Gemma Galgani, dama del Trono Over e grandissima amica di Ida. E voi, cosa ne pensate di questa coppia?