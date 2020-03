Verissimo, ospiti sabato 7 marzo: in studio da Silvia Toffanin ci sarà anche una coppia amatissima; ecco di chi si tratta.

Sabato 7 marzo andrà in onda una nuova ricchissima puntata di Verissimo. Anche per questa settimana, per far fronte all’emergenza Coronavirus, Silvia Toffanin dovrà intervistare i suoi ospiti in uno studio senza pubblico. Ma sarà pieno di emozioni, come sempre. Nel prossimo appuntamento col talk show del sabato pomeriggio, saranno in tanti gli ospiti che si racconteranno, a cuore aperto, alla conduttrice. Che, con garbo ed eleganza, sa sempre come tirare fuori ai suoi ospiti racconti e aneddoti mai rivelati prima. Curiosi di sapere chi saranno gli ospiti di sabato 7 marzo 2020? Vi anticipiamo una super ospite: si tratta di Belen Rodriguez! Scopriamo insieme gli altri.

Verissimo, ospiti sabato 7 marzo: in studio anche una coppia amatissima, Flavio Montrucchio e Alessia Mancini

Belen Rodriguez sarà una degli ospiti della prossima puntata di Verissimo. Non è la prima volta che la bellissima argentina si racconta ai microfoni di Silvia Toffanin, ma, senza dubbio, nell’intervista spunteranno tante nuove curiosità. Ma non è finita qui! Dopo Clizia Incorvaia e Pago, che si sono raccontati nella scorsa puntata dal talk, sabato prossimo vedremo in studio un altro ex protagonista del Grande Fratello Vip 4. Si tratta di Andrea Montovoli, il giovane attore che dal reality di Canale 5 è uscito di sua spontanea volontà. Proprio così: il concorrente ha deciso di lasciare la Casa qualche settimana fa e, senza dubbio, spiegherà meglio le motivazioni del suo gesto proprio a Verissimo. Ma in studio ci sarà anche un altro ex concorrente del Grande Fratello, ma di qualche edizione fa! Si tratta di Flavio Montrucchio, vincitore della seconda edizione del reality, nel 2001, dove era subentrato dopo l’eliminazione di Filippo Nardi. A Verissimo, Flavio non sarà solo: ad accompagnarlo ci sarà la bellissima moglie Alessia Mancini, anche lei reduce dall’esperienza in un reality, l’Isola dei famosi nel 2018. I due si racconteranno a Silvia Toffanin, ripercorrendo i momenti più salienti della loro vite, tra carriera e amore. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutte le curiosità della coppia.

Con ogni probabilità, ci saranno anche altri ospiti in studio da Silvia Toffanin, che però non sono stati ancora annunciati dai social del programma. Ma, dalle anticipazioni già trapelate, quella di sabato sarà senza dubbio una puntata imperdibile di Verissimo. Appuntamento alle ore 16.00 su Canale 5! Non mancate!