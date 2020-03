GF Vip, Adriana Volpe avrebbe mentito su Antonio Zequila e il loro presunto flirt? È spuntata solo adesso una testimonianza ‘choc’.

Sono diverse settimane che, ormai, si fa altro che parlare di questo nella casa del Grande Fratello Vip: Adriana Volpe e Antonio Zequila hanno realmente avuto un flirt? A lanciare il ‘sasso’ è stato, un po’ di tempo fa, l’attore salernitano. Che aveva confessato di aver conosciuto l’ex conduttrice della Rai quando giovanissimi. Soltanto dopo, in un momento di rabbia, ha svelato qualche cosa in più. Non soltanto un semplice caffè, come aveva dichiarato inizialmente, ma qualcosa di più. Insomma, una confessione davvero incredibile. Che, come raccontato in un nostro recente articolo, aveva provocato la furiosa reazione della Volpe. Ebbene. A distanza di giorni dall’accaduto, spunta fuori una testimonianza davvero ‘choc’.

GF Vip, il flirt tra Adriana Volpe ed Antonio Zequila è reale? Spunta la testimonianza

Non è assolutamente la prima volta che, durante la diretta del Grande Fratello Vip, tratta del presunto flirt tra Antonio Zequila ed Adriana Volpe. Già in precedenti occasioni, infatti, il direttore di ‘Chi’ ha voluto far luce sulla vicenda. Con, però, scarsi risultati. L’ex conduttrice della Rai dice, infatti, di aver bevuto soltanto un caffè con lui. E che, se anche fosse stato, non avrebbe fatto nascosto nulla. Dal canto suo, l’attore napoletano ha insinuato che, in realtà, ci sia stato qualcosa di molto di più che un semplice caffè. ‘Non solo a mangiare biscotti’, ha detto Zequila facendo chiaramente intendere il senso delle sue parole. Ma non è affatto finita qui. Perché, a pochi giorni di distanza da quanto accaduto durante la quindicesima puntata del GF Vip, è spuntata fuori una testimonianza ‘choc’.

In una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, la madre di Antonio Zequila è intervenuta per avvalorare la tesi di suo figlio. Sulle pagine del giornale, infatti, si leggerebbe la testimonianza della donna che fa riferimento ad una telefonata intercorsa tra la Volpe e suo figlio. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’attore napoletano, ancora prima di partire per L’Isola dei Famosi nel 2005, abbia ricevuto una telefonata della bella Volpe che lo invitava a non parlare di loro. ‘Non trova una richiesta strana?’, conclude la donna.