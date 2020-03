Barbara D’Urso, spunta uno scatto da giovane: bikini minuscolo, boom di likes per la conduttrice di Paomeriggio 5.

Lei è senza dubbio una delle conduttrici più amate della nostra tv. Nonostante sia al timone di ben tre programmi di successo, la sua energia è inarrestabile. Parliamo di lei, Barbara D’Urso, che ogni giorno fa compagnia ai telespettatori con Pomeriggio 5. Nel week end, invece, appuntamento fisso con Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Ma non è solo attraverso il piccolo schermo che Barbara si tiene in contatto con i suoi numerosi fan. La conduttrice, infatti, è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram, dove ama postare foto e video delle sue giornate. E, molto spesso, la D’Urso posta anche ricordi del passato. Come è accaduto proprio qualche ora fa: uno scatto di Barbara direttamente dal passato. La conduttrice si trova al mare e lo scatto in costume non passa inosservato. Diamo un’occhiata.

Barbara D’Urso, spunta una foto da giovane: bikini minuscolo nello scatto del 1980

Accade sempre più spesso tra i vip di postare foto ricordo da condividere con i followers. Foto da bambini, da adolescenti, o semplicemente scatti di qualche anno fa. Lo ha fatto a anche Barbara D’Urso, qualche ora fa, sul suo profilo ufficiale di Instagram. La regina di Pomeriggio 5 ha pubblicato uno scatto in costume, mentre fa il bagno in mare. Non è sola, ma in compagnia di una tartaruga. Un ricordo molto bello, quello che Barbara ha deciso di condividere con i suoi fan. Che non hanno perso tempo a riempire lo scatto con likes e commenti. Pioggia di complimenti per la conduttrice, che si mostra in uno scatto di un bel po’ di anni fa. Sapete in che anno è stato scattato? A svelarlo è stata proprio la D’Urso, in un hashtag che ha accompagnato al post. Era il 1980 quando Barbara era in acqua a fare il bagno con la tenera tartaruga. Ecco il post che ha incantato i fan:

Un post che non poteva passare inosservato, quello di Barbara. In pochissimo tempo, lo scatto è stato invaso dai commenti dei fan. Tantissimi i complimenti per la conduttrice, della quale tutti lodano il fisico mozzafiato. Una bellezza che, col passare degli anni, non ha abbandonato la conduttrice, che è una delle donne più amate e apprezzate della nostra tv. E voi, cosa aspettate a seguire le avventure social di Barbarella? Non ve ne pentirete!