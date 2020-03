In questa sua ultima fotografia su instagram, Belen Rodriguez mostra uno dei suoi nuovi costumi, ma un dettaglio cattura l’attenzione: di che si tratta.

In attesa di vederla nella sua emozionante intervista a Verissimo, Belen Rodriguez ha condiviso una foto davvero entusiasmante. Come ben sapete, l’argentina è solita intrattenere i suoi 9 milioni di followers con degli scatti fotografici più che da urlo. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, risale a qualche istante fa. E, in un batter baleno, ha ottenuto un successo davvero clamoroso. In suddetta foto, la moglie di Stefano De Martino mostra uno dei suoi costumi appartenenti alla linea Me Fui. Che dire? Il suo fisico è davvero da urlo, lo sappiamo. Eppure, ‘spulciando’ tra i diversi commenti, ne è spuntato fuori uno che non ha fatto altro che mettere in evidenza un dettaglio che, a quanto pare, non è assolutamente passato inosservato. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Belen Rodriguez mostra uno dei suoi costumi, ma quel dettaglio non sfugge

La nuova linea di costumi da bagno di Belen e Cecilia Rodriguez, lo sappiamo, è uscita online da un pezzo. E, a quanto pare, sta riscuotendo un successo davvero enorme. Anche perché, come mostrato da diverse fotografie pubblicate dalle due argentine sui loro rispettivi canali social, i modelli scelti quest’anno sono davvero fantastici. Non solo lo testimoniano le precedenti foto, ma ce ne da conferma quest’ultimo scatto social condiviso dalla bellissima moglie di Stefano De Martino. Come dicevamo precedentemente, in suddetta fotografia, Belen mostra uno dei suoi bikini. Che, a primo patto, è davvero bellissimo. Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Insomma, davvero una facola. Con un pezzo di sotto a strisce bianche e nere e con dei laccetti colo giallo fluo che richiamano il colore del pezzo di sopra, le due sorelle si sono letteralmente superate. Certo, la bellezza di Belen non passa assolutamente in secondo piano. Perché, ammettiamolo, ancora una volta si può chiaramente vedere la perfetta forma fisica della giovane Rodriguez. Ma non solo. Perché c’è anche chi non ha potuto fare a meno di notare ben altro. Curiosi? Ecco il commento social in questione:

Ebbene si. Sono proprio gli addominali super scolpiti che, da come si può chiaramente intendere dal commento riproposto in alto, che non sono affatto passati inosservati. In effetti, è davvero difficile non notarli, no?

La confessione a Verissimo

L’ultima volta che Belen Rodriguez era stata ospite a Verissimo non era ancora ufficiale il ritorno di fiamma tra lei e Stefano De Martino. È proprio per questo motivo che, nel corso della sua nuova intervista, la showgirl ha raccontato per filo e per segno il suo stato d’animo in queste tre lunghi anni di separazione da suo marito.