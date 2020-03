Coronavirus, Melissa Satta: “Sono bloccata da due settimane”, ecco cosa sta succedendo alla showgirl, le sue storie Instagram spiazzano tutti.

Melissa Satta è seguitissima sui social e ogni giorno tiene informati i suoi fan su quello che fa. Il profilo Instagram della showgirl conta ben 4 milioni e 200mila followers, praticamente tutti innamorati di lei e della sua incredibile bellezza. Fisico mozzafiato e tratti tipicamente mediterranei, Melissa è veramente uno schianto e spesso fa impazzire i fan con le foto ‘bollenti’ che pubblica sui social, in cui mette in evidenza il suo corpo da urlo. Ma non solo. Innamoratissima del marito Kevin Prince Boateng, la Satta spesso pubblica anche momenti ‘intimi’ di coppia che fanno impazzire i fan. I due hanno ritrovato la serenità dopo un periodo di crisi e lontananza e sono davvero felici insieme, per la gioia del piccolo Maddox. Ultimamente sono girate anche molte voci sua una presunta seconda gravidanza di Melissa, ma ad oggi non si sono mai rivelate fondate. Melissa ha sempre dichiarato di desiderare un secondo figlio, ma per il momento si sta dedicando a Maddox e a suo marito. Poco fa ha pubblicato delle storie Instagram che hanno colpito tutti e che riguardano l’emergenza Coronavirus. La showgirl ha raccontato di essere bloccata da due settimane: ecco cos’è successo.

Melissa Satta bloccata per il Coronavirus: cosa sta succedendo alla showgirl, ecco il racconto su Instagram

Melissa Satta è partita due settimane fa per Istanbul, città in cui si trova adesso suo marito Kevin Prince Boateng, che è passato al Besiktas in prestito dalla Fiorentina. La showgirl cerca di tenere la famiglia più unita possibile e ha approfittato della settimana bianca a scuola di Maddox per portarlo dal papà. Ma l’emergenza Coronavirus l’ha bloccata in Turchia, perciò quello che avrebbe dovuto essere un viaggio di una settimana, è diventato un soggiorno decisamente più lungo. “Siamo bloccati qui, questa è la terza settimana”, ha spiegato Melissa, “Avevamo la valigia per 7 giorni e siamo ancora qui. Comincia a mancarmi Milano e la mia casa”. La showgirl ha spiegato che sono stati annullati tutti i voli per l’Italia. “Lo capisco, è giusto fare la massima attenzione in questo momento così delicato. Mi raccomando, rispettate tutte le norme imposte dal Governo, è importante”. Melissa ha parlato un po’ della situazione attuale, rivelando che anche lei ha dovuto rinunciare ad alcuni lavori a causa dell’emergenza.

Il lato positivo di tutta questa storia, spiega la Satta, è che sta avendo la possibilità di visitare la città di Istanbul, che le sta piacendo davvero tantissimo.