Elisabetta Canalis stesa a letto in intimo: posa super e scollatura ‘esagerata’ per la showgirl, lo scatto manda Instagram in delirio, pioggia di commenti.

Elisabetta Canalis è una vera e propria ‘bomba’, c’è poco da dire. La showgirl sarda, che da anni vive a Los Angeles insieme al marito Brian Perri e alla piccola Skyler Eva, ha 41 anni, ma ha un corpo da ventenne, che fa ancora impazzire il suo pubblico, soprattutto quello maschile. Sempre molto attiva sui social, Elisabetta ogni giorno incanta i suoi 2 milioni e mezzo di followers con foto e video davvero ‘bollenti’, in cui mette in evidenza proprio il suo fisico mozzafiato e le sue curve da urlo. La Canalis condivide sui social tutto quello che fa, dalle uscite con le amiche ai momenti in famiglia, anche quelli più ‘intimi’ insieme a suo marito, del quale è innamoratissima. Poco fa ha letteralmente mandato Instagram in delirio con uno scatto pubblicato sul suo profilo ufficiale, in cui è stesa a letto e indossa solo biancheria intima. La scollatura della showgirl è spaziale e mette in primo piano le sue forme esplosive: scopriamo insieme la foto da capogiro!

Elisabetta Canalis stesa a letto in intimo: ecco lo scatto bollente che ha mandato Instagram in delirio

Elisabetta Canalis sa sempre come far impazzire i suoi fan. La showgirl è molto attiva sui social e condivide con i followers tanti momenti della sua vita quotidiana, spesso mostrandosi in tutta la sua bellezza. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato un post in cui si lascia fotografare per una campagna pubblicitaria ed è davvero irresistibile. Elisabetta, infatti, indossa un completino intimo di pizzo super scollato e sgambato, che mette ben in evidenza il suo fisico mozzafiato. Ma non è tutto. La Canalis è in una posa davvero spaziale, che mette in primo piano la sua scollatura esplosiva. Impossibile non guardare le forme incontenibili di Elisabetta, che unite alla sua espressione accattivante e al corpo da urlo, fanno volare la fantasia dei fan. Tantissimi, infatti, i commenti apparsi in poco tempo sotto la foto, tutti di ammirazione davanti alla bellezza incredibile della showgirl.

Elisabetta Canalis, ecco lo scatto da urlo che ha pubblicato poco fa su Instagram, mandando in delirio i fan

Elisabetta e la lite con Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis è tornata a parlare della lite con la collega Maddalena Corvaglia, con la quale non parla più da mesi, dopo anni di grande amicizia. In un’intervista a Grazia,la showgirl sarda ha detto che i muri alzati tra lei e la Corvaglia sono difficili da buttare giù, lasciando intendere che per il momento non ha intenzione di chiarirsi con lei. Cosa sarà successo di così grave tra le due ex amiche?