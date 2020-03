Eva Grimaldi disperata per il ‘terribile’ scherzo de Le Iene: c’entra anche sua moglie Imma Battaglia, ecco cosa è stato fatto credere all’attrice.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate lo scorso 19 maggio con una meravigliosa cerimonia, tutta organizzata dal wedding planner Enzo Miccio, svoltasi vicino Roma, nei giardini dell’Antonello Colonna Resort. Le due sono innamorate da tanti anni e formano una coppia davvero bellissima, molto unita e affiatata. Prima di conoscere Eva, Imma ha avuto una storia con Licia Nunez, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, con cui ha avuto anche un duro confronto in una delle prime puntate del reality. Oggi Licia è acqua passata, però, perché nella vita dell’attivista politica c’è solo la Grimaldi, che è stata vittima di un terribile scherzo de Le Iene, organizzato proprio con la complicità di sua moglie.

Eva Grimaldi si dispera per lo scherzo de Le Iene: ecco cosa le ha fatto credere sua moglie Imma Battaglia

Le Iene hanno organizzato uno scherzo davvero tremendo all’attrice Eva Grimaldi, facendo leva sulla complicità di sua moglie Imma Battaglia. Le due sono molto gelose l’una dell’altra, per cui i ‘terribili’ Alessandro Onnis e Stefano Corti hanno pensato bene di far credere a Eva di essere stata tradita da sua moglie, facendogliela addirittura cogliere in flagrante. Tutto comincia quando Imma racconta ad Eva di aver incontrato un gruppo di suore che le hanno regalato dei volantini sull’amore. L’attivista sembra entusiasta di questo incontro e sua moglie la appoggia in tutto, anche quando Imma costruisce un vero e proprio altare, con tanto di candele, nel salone di casa. Improvvisamente una finta suora arriva a casa delle due, e Imma non smette di complimentarsi con lei per la sua bellezza. Il giorno dopo Eva torna a casa e trova la collana della suora nel suo letto. Insospettita, chiama sua moglie e lei le dà una serie di giustificazioni non troppo convincenti. Il giorno dopo ancora, succede l’inaspettato.

Quando Eva rientra a casa trova sua moglie a letto con la suora, e scappa via disperata. In quel momento arrivando Le Iene a rassicurarla. L’attrice piange disperata e quasi si sente male, tanto da chiedere dell’acqua e un posto dove sedersi. Scherzo terribile, insomma, ma per fortuna tutto è bene quel che finisce bene.