Chiara Ferragni tramite il suo profilo Instagram ha dato un triste annuncio: la sua nonna è stata in ospedale ma non migliora. Ecco l’IG story pubblicata poche ore fa.

Chiara Ferragni è ormai una delle donne più seguite sui social: l’imprenditrice digitale è seguita da poco più di 18 milioni di follower ed i suoi fan provengono da ogni parte del mondo! Insieme a suo marito, Fedez, ed il loro piccolo Leone regalano post, immagini e video nelle story sempre divertenti ed appassionanti. Online 24 ore su 24, la Ferragni non ha potuto fare a meno di aggiornare i suoi fans con una story. L’influencer però ha dato poche ore fa una notizia spiacevole: la sua nonna ha un problema di salute e nonostante sia stata ricoverata in ospedale, non migliora. Ecco lo scatto pubblicato.

Chiara Ferragni: “Nonna è stata in ospedale”, l’influencer è preoccupata

Poche ore fa Chiara Ferragni ha pubblicato un Instagram story in cui ha svelato che sua nonna non sta tanto bene. In inglese, l’imprenditrice digitale ha scritto che la nonna è stata in ospedale per oltre 3 settimane ed ora però non sta migliorando. “Per favore mandateci tante preghiere e buoni pensieri” è l’appello della moglie di Fedez che si è mostrata con un viso molto preoccupato. L’influencer ci ha tenuto a sottolineare che il motivo per cui la nonna è stata ricoverata non è riconducibile al Coronavirus, l’epidemia che sta colpendo l’intero pianeta.

Il volto triste e preoccupato della Ferragni fa preoccupare tutti. Per evitare conclusioni affrettate da parte dei suoi follower l’imprenditrice digitale ha scritto in grande che non si tratta di Covid-19: l’epidemia sta mettendo l’intera Italia in allarme. Ci auguriamo che la nonna della Ferragni guarisca presto.