Filippo Magnini, confessione da brividi a Verissimo: “Tre anni in galera”

Filippo Magnini, ospite nella prossima puntata di Verissimo, ha fatto una confessione da brividi: “Come se fossi stato tre anni in galera”

Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Anche questa volta non ci sarà il pubblico in studio per via delle ultime norme dettate dal governo per fronteggiare il Coronavirus. In studio ovviamente ci saranno tantissimi ospiti: da Belen Rodriguez, che ha raccontato su Instagram le sensazioni vissute in studio dalla Toffanin, ad Andrea Montovoli. In studio, inoltre, ci sarà anche Filippo Magnini, nuotatore da poco assolto dalla squalifica per doping. Magnini racconterà la sua battaglia e come ha vissuto l’ultimo anno e mezzo.

Nel novembre del 2018, Magnini era stato squalificato per quattro anni per tentativo di doping e la durissima sentenza era stata poi confermata anche in secondo grado dal Tribunale Nazionale Antidoping. È stato un anno e mezzo molto duro per il nuotatore, che ha ingaggiato una vera e propria battaglia con la giustizia. Di recente, però, il nuotatore è stato completamente assolto dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, che ha annullato la sua squalifica. Magnini ha festeggiato su Instagram, scrivendo: ” È sempre stato così, le gare le ho sempre vinte negli ultimi metri. Mi hanno insegnato a non mollare mai”. Il nuotatore è stato ospite nello studio di Silvia Toffanin ed ha raccontato la sua personale battaglia: “Ci sono voluti tre anni, ma la mia fiducia nella giustizia, ordinaria e sportiva, c’è sempre stata. Fino all’ultimo credevo e speravo di vincere: la verità è venuta fuori e ora finalmente sono libero”. Magnini ha poi aggiunto: “Questa vittoria mi ha liberato, è come se fossi stato tre anni in galera. La ferita rimane comunque, ci vorrà ancora un bel po’ di tempo per ricucirla”.

Nello studio della Toffanin, Filippo ha raccontato addirittura di essere stato pedinato, intercettato e gli hanno messo le cimici in macchina. Per fortuna, però, è tutto finito e il nuotatore sta pensando di tornare in vasca.