GF Vip, Fernanda Lessa ed Antonella Elia sono le protagoniste di un nuovo scontro: l’accusa della brasiliana è davvero pesante, cos’è successo.

Continuano gli scontri all’interno della casa del GF Vip. E così, dopo un’ennesima lite tra Valeria Marini ed Antonella Elia, se n’è verificata un’altra tra l’opinionista di Piero Chiambretti e Fernanda Lessa. Tra le due, lo sapete, i rapporti non sono mai stati idilliaci. Sin dal loro primo ingresso all’interno del reality, tra le due donne dello spettacolo sono volate parole davvero pesanti. Certo, c’è stato un periodo in cui hanno provato ad andare d’accordo. Ma è durato davvero poco. Non c’è simpatia tra le due, questo è chiaro. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, c’è stato un altro scontro tra le due. Ad iniziare è stata la modella brasiliana. Che, per difendere la Marini da quanto accaduto poche ore prima, ha lanciato alla Elia un’accusa davvero pesante. Inevitabile, quindi, la sua reazione.

GF Vip, scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa: cos’è successo

La lite di qualche ora fa tra Valeria Marini ed Antonella Elia ne ha provocato un’altra subito dopo. Fernanda Lessa, infatti, per difendere la showgirl sarda dalle accuse di violenza fisica che le erano state mosse dall’opinionista di Piero Chiambretti, è partita all’attacco contro di lei. Come raccontato in un nostro recente articolo, Antonella ha accusato Valeria di averle dato dei pugni nei reni. È proprio per questo motivo che, dopo qualche ora fa, anche la modella brasiliana ha voluto esprimere la sua opinione. Mentre era in cucina con la Marini, la gieffina ha detto: ‘Non te la devi prendere. Tu sei Valeria nazionale, lei la cornuta nazionale’. Insomma, un’accusa davvero pesante che, come ricorderete, si rifà a quelle fotografie del suo fidanzato Pietro Delle Piane in compagnia di Fiore Argento. Immediata è stata la reazione di Antonella. Che, seppure leggermente lontana da loro, ha ascoltato le parole della Lessa e non ha potuto fare a meno di non rispondere.

‘Continua così che fai una gran bella figura. Io non devo rispondere ragazzi? Intervenite, ve ne prego’, risponde Antonella a quest’accusa della Lessa. Dalla sua parte, Fernanda tenta di giustificarsi: ‘Io non ho fatto nomi, lei sa di esserlo?’. A questo punto, a prendere le difese di Antonella è Aristide. Che, capita la situazione, ha esclamato: ‘Il tradimento non va bene citarlo’. Insomma, l’aria nella casa del GF Vip non è affatto tranquilla. In attesa, quindi, della sedicesima puntata di mercoledì 11 Marzo, cos’altro succederà? Staremo a vedere!