Joe Bastianich sarà assente alla finale di Italia’s Got Talent: a prendere il suo posto in questa puntata speciale sarà un attore molto amato.

Ci siamo: mancano pochissimi istanti e, finalmente, assisteremo alla finale di Italia’s Got Talent. Dopo numerose puntate dove abbiamo potuto apprezzare il talento di ciascun concorrente che si è esibito dinanzi ai quattro giudici, alle 21:25 di questa sera, venerdì 6 Marzo, andrà in onda la puntata finale. Purtroppo, nonostante l’appuntamento davvero imperdibile, tutti i sostenitori dello show hanno ricevuto un’ulteriore notizia spiacevole. Non soltanto, infatti, Lodovica Comello ha dovuto lasciare il programma per godersi queste ultime settimane di gravidanza, ma poco fa siamo venuti anche a sapere che, purtroppo, Joe Bastianich non potrà presenziare allo show.

Italia’s Got Talent, Joe Bastianic assente alla finale: chi lo sostituisce

Purtroppo, l’emergenza Coronavirus si sta facendo molto presente nel nostro paese. È proprio per questo motivo che non soltanto è stata disposta la chiusura di tutte le scuole d’Italia fino al 15 Marzo, ma i maggior programmi televisivi devono essere completamente senza pubblico. È capitato, ad esempio, per Live-Non è la D’Urso. E capiterà anche questa sera per la seconda puntata del serale di Amici 19 e la finale di Italia’s Got Talent. Dopo un lungo percorso, il programma di TV8 giunge al termine. Eppure, a pochissime ore dall’ultimo appuntamento, tutti i telespettatori sono venuti a conoscenza di una notizia davvero spiacevole. Stando a quanto si apprende dalla pagina Facebook ufficiale del programma, sembrerebbe che Joe Bastianich, uno dei quattro temutissimi giudici dello show, non potrà presenziare alla finale. Dal momento, per l’emergenza del virus cinese, ha trovato non poche difficoltà per tornare in Italia in occasione. La domanda, quindi, adesso sorge spontanea: chi prenderà il suo posto? Curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Ebbene si. È proprio Enrico Brignano che, dato l’inconveniente di Bastianich, prenderà il suo posto. Insomma, senza alcun dubbio, sarà una puntata davvero imperdibile. Siete d’accordo?

